Le retour de Ciné-Cadeau à Télé-Québec

La période du temps des Fêtes sans Ciné-Cadeau, c'est un peu comme un gâteau sans crémage, un cocktail sans glace ou encore notre collègue Marc-Antoine Paquin sans sa casquette. Moment tant attendu par plusieurs cinéphiles, Ciné-Cadeau est de retour cette année encore dès le 15 décembre avec une pléiade de films et de dessins animés.

Au menu, les classiques d'Asterix et de Tintin, le retour des Dalton et de Lucky Luke et des longs métrages animés comme Le shrek-tacle de Noël de l'âne, Bob L'éponge, Dragons 1 et 2, Gnoméo et Juliette, Le coq de St-Victor et les Trolls.

Les cinéphiles ne seront pas en reste notamment avec Bienvenue chez les Ch'tis, le Show Truman, Forrest Gump, Babine, Mon fantôme d'amour, La grande séduction, Cruising Bar 1 et 2, Brillantine et La guerre des tuques.

Vous pouvez consulter l'horaire complet à cette adresse (http://fetes.telequebec.tv/cine-cadeau). À noter que grâce à l'outil de rappel, vous pouvez profiter de votre journée sans craindre de manquer le film ou l’émission désirée.

La programmation de Ciné-Cadeau et du Cinéma en fête débutent le 15 décembre prochain pour se terminer le 6 janvier.