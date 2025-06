Le corps policier de Québec et de Saguenay agit contre les conducteurs de quad

L’ensemble des services de police du Québec en collaboration avec le Service de police de Saguenay, intensifiera ses interventions les 7 et 8 juin prochains dans le cadre d’une opération nationale concertée récréotouristique ciblant les quadistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers.

Les policiers interviendront dans les sentiers, aux croisements routiers et lors du transport des véhicules hors route VHR, pour faire respecter les lois applicables telles que la Loi sur les véhicules hors route, le Code de la sécurité routière et le Code criminel.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

• Portez toujours un casque et des lunettes de sécurité si le casque n’a pas de visière.

• Maintenez une distance sécuritaire entre votre véhicule et celui qui vous précède.

• Maintenez allumés le ou les phares blancs de votre véhicule ainsi que le feu de position rouge à l’arrière.

• Traversez les chemins publics aux endroits où la signalisation l’autorise.

• Avant de partir en randonnée, planifiez celle-ci et informez-vous de l’état du réseau (iQuad).

• Respectez les propriétés privées en vous assurant d’avoir l’autorisation du propriétaire pour y circuler ou demeurez dans les sentiers.

RÉGLEMENTATION

• Les quadistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues.

• La limite de vitesse dans les sentiers est de 50 km/h pour les quads.

• Les quadistes doivent se conformer à la signalisation dans les sentiers.

• Le conducteur d’un quad doit, depuis le 10 septembre 2021, posséder un permis de conduire valide en tout temps, donc autant pour traverser et emprunter un chemin public que pour circuler en sentier, sur une terre publique ou sur un territoire privé appartenant à une municipalité.

CONFIDENTIALITÉ (1) restreint

En plus d’obtenir un certificat d’aptitude délivré par la FQCQ, les personnes âgées de 16 et 17 ans, devront détenir leur permis de conduire en règle.