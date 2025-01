Michel Andreino condamné à sept ans de pénitencier

Le septuagénaire de Saint-Pacôme, Michel Andreino, qui a fait vivre un véritable enfer à un enfant pendant plusieurs années, a écopé d’une peine de pénitencier de sept ans au palais de justice de Rivière-du-Loup, le 10 janvier.

De 2002 à 2007, il s’en est pris à une victime mineure en la frappant, en la séquestrant et en l’agressant sexuellement à répétition. En octobre 2024, il a été déclaré coupable de plus d’une douzaine de chefs d’accusation pour ces gestes violents, des menaces de mort (2014) et du harcèlement (2022), tous commis envers la même victime sur une période totalisant plus de 20 ans.

Il a également eu en sa possession une arme à feu sans permis. Lors du procès, l’accusé a été décrit comme un homme colérique et contrôlant. Certains éléments de preuve ont été omis par Info Dimanche afin de respecter l’ordonnance de non-publication qui protège l’identité de la victime.

Le 10 janvier, l’accusé a demandé de s’adresser à la cour avant que le juge Richard Côté ne rende sa décision. Afin que Michel Andreino évite de formuler des commentaires pour revenir sur les faits du procès, le magistrat a coupé court à son exposé. Pendant le procès, l’accusé avait nié tout acte violent ou de nature sexuelle. Il affirmait être lui-même victime de fausses allégations.

Le juge a imposé une peine de 48 mois pour les accusations en matière sexuelle, de 24 mois pour les chefs d’accusation en lien avec la violence physique et de 12 mois pour des voies de fait armées et de menaces commises à l’égard d’une seconde victime adulte, ce qui totalise une peine globale de sept ans.

«La Couronne prend acte de la décision du juge en lien avec la peine rendue. On comprend qu’il a voulu axer sa peine sur la dénonciation et la dissuasion. C’est ce qu’on avançait également dans notre argumentaire», a indiqué la procureure de la Couronne, Me Rebecca Galbraith.

L’accusé verra son nom inscrit au Registre des délinquants sexuels pour une durée de 20 ans. L’avocate de la défense, Me Emilie Guilmain-Serdakowski, s’est retirée du dossier alors que Michel Andreino fait aussi face à des accusations de bris d’engagement. Elle ne souhaitait plus le représenter pour la suite des procédures.

La Couronne demandait une peine d’emprisonnement totale de 13 ans, puisqu’elle prenait en compte la grande vulnérabilité de la victime, les gestes de maltraitance envers un enfant, ainsi que la préméditation et la planification des infractions criminelles.

L’avocate de la défense demandait de son côté une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, assortie d’une probation de trois ans et de 240 heures de travaux communautaires.

L’accusé a déjà purgé 9 mois et demi d’emprisonnement en détention préventive puisqu’il a été arrêté et détenu en attendant son procès, entre juillet 2022 et janvier 2023.

Michel Andreino souhaite porter son verdict de culpabilité en appel.

» À lire aussi :