La Buanderie Normand en mode reconstruction

Ravagée par un violent incendie le lundi 9 juin, la Buanderie Normand de Rivière-du-Loup est une perte totale. Une fois la poussière retombée, toute l’équipe s’est mobilisée afin de relancer l’entreprise et de reconstruire, assure la directrice Caroline Levasseur.

Une partie des activités de tri des vêtements et de préparation des commandes été relocalisée au 108, rue des Équipements, où se trouvent les Distributions F. Levasseur. Les livraisons ont eu lieu comme à l’habitude.

«La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas eu de blessé, tout le monde est en santé, c’est juste du matériel. Il n’y a eu aucune perte d’emploi, tout notre monde travaille, ils sont dévoués», partage Mme Levasseur.

L’entreprise Alsco de Québec prête main-forte à la Buanderie Normand en tant que sous-traitant pour le lavage afin de permettre à l’entreprise louperivoise de continuer de servir sa clientèle. Elle lui prête aussi de l’équipement. Les couturières de la buanderie ont été relocalisées temporairement chez Services industriels RC (Broderie Signature).

«On sent vraiment une vague de solidarité de la part de nos clients qui nous soutiennent. Les gens sont gentils et offrent de nous venir en aide. Je suis très reconnaissante», poursuit Caroline Levasseur. Une partie de l’inventaire de l’entreprise a été perdu dans le brasier. La Buanderie Normand s’affaire encore à joindre des clients concernés. L'adresse courriel [email protected] est toujours active.

La recherche des causes et des circonstances de l’incendie est menée par le Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup et elle est toujours en cours. Pour le moment, aucun élément criminel n’a été décelé sur le site.

Il s’agit du deuxième incendie majeur à survenir dans une buanderie de Rivière-du-Loup en six mois seulement. En janvier 2025, la Buanderie Rivière-du-Loup, qui avait pignon sur la rue Fraser, avait été complètement ravagée par les flammes en pleine nuit.

