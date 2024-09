Des boites postales à nouveau forcées à Rivière-du-Loup

Un peu moins d’un mois après les dernières entrées par effraction dans des boites postales communautaires aux rues Fraserville et de Chauffailles, des casiers de celle du chemin des Raymond ont encore été forcés cette fin de semaine.

Le relationniste de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies, a confirmé qu’une nouvelle enquête avait été ouverte.

Des compartiments avaient été ouverts, endommagés et vidés de leur contenu plus tôt cet été, notamment les plus gros qui servent aux colis

Les clients qui pensent ne pas avoir reçu un colis ou une lettre qu'ils attendaient sont priés de communiquer avec l'expéditeur, qui peut entamer une réclamation auprès du service à la clientèle de Postes Canada.

Les résidents concernés devraient recevoir prochainement, une lettre de Postes Canada avec de plus amples détails. Les boites postales subiront également des réparations.