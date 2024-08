Boites postales endommagées à Rivière-du-Loup

Une entrée par effraction a eu lieu dans une boite postale communautaire de la rue Beaubien, à l’intersection du chemin Lebel à Rivière-du-Loup. Des résidents en ont été informés par l’intermédiaire d’une lettre transmise par Postes Canada le 31 juillet.

Lors du passage d’Info Dimanche à la boite postale deux jours plus tard, deux grands casiers postaux servant à recevoir les colis avaient été forcés et endommagés. Ils étaient complètement ouverts et vidés de leur contenu.

«L’individu ou les individus impliqués ont réussi à accéder à la boite postale et ont possiblement pris le courrier ou les colis qui s’y trouvaient à ce moment-là», peut-on lire dans cette missive. Le Service à la clientèle de Postes Canada précise qu’il ne sait pas avec certitude quels articles sont manquants.

Pour le moment, la Sûreté du Québec confirme que deux dossiers de méfaits en lien avec des boites postales communautaires ont été ouverts récemment à Rivière-du-Loup.

Les clients qui pensent ne pas avoir reçu un colis qu'ils attendaient sont priés de communiquer avec l'expéditeur, qui peut entamer une réclamation auprès du service à la clientèle de Postes Canada.