Opération de la rue Alfred-Fortin : Simon Hudon accusé 

L’homme de 31 ans qui s’est barricadé pendant près de huit heures dans sa résidence de la rue Alfred-Fortin de Rivière-du-Loup, Simon Hudon, a comparu au palais de justice de Rivière-du-Loup, le 3 juin. Cinq chefs d’accusation ont officiellement été déposés contre lui, au lendemain des événements.

Hudon, bien connu des services policiers, est donc de retour devant la justice afin de faire face à des accusations de menaces, entrave au travail d’un policier, méfaits et voies de fait contre un agent de la paix.

Selon les documents du tribunal, l’individu aurait sciemment proféré une menace de brûler, détruire ou endommager un véhicule, le 2 juin à Rivière-du-Loup. Il aurait également commis un méfait à l’endroit d’un bien d’une valeur dépassant 5 000 $, soit des portières d’un véhicule et une cloison.

Toujours le 2 juin, Simon Hudon aurait volontairement entravé un agent de la paix agissant dans l’exécution de ses fonctions. Il aurait également exercé des voies de fait contre cette même personne.

Lors de l’intervention, Hudon aurait également proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles aux policiers de la Sûreté du Québec.

SOUS PROBATION

En avril 2023, Simon Hudon avait écopé d’une peine d’emprisonnement de 16 mois au palais de justice de Rivière-du-Loup. La détention préventive qu’il avait effectuée auparavant avait toutefois été soustraite de sa peine, si bien qu’il lui restait à l’époque 12 mois et 12 jours de prison à purger pour l’ensemble des accusations. Cette peine était suivie d’une probation de deux ans.

À la suite d’une perquisition de stupéfiants survenue deux mois plus tôt, il avait alors plaidé coupable à des accusations de menaces et d’intimidation à l’endroit de sources policières de la Sûreté du Québec, de possession de cannabis dans le but d’en faire la vente, de culture de plus de quatre plants de cannabis, de recel d’un montant de 3 695 $, de possession de munitions pendant une interdiction et de deux méfaits, dont un dépassant 5 000 $.

Lors de son arrestation, en février 2023, Simon Hudon avait arraché une partie du mur et du cadre de porte en métal de la salle d’entrevue au poste de police alors qu’il était en colère, causant pour environ 10 000 $ de dommages. Quelques jours plus tard, au centre de détention de Rimouski, il a fracassé une fenêtre de sa cellule.