Introduction par effraction: un suspect de 20 ans arrêté à Rivière-du-Loup

Un jeune homme âgé de 20 ans, Marc-Olivier Marion, de Rimouski a été arrêté dimanche soir vers 21 h 30 après que des citoyens ont rapporté à la Sûreté du Québec la présence d'un rôdeur dans le secteur d'un immeuble à logements de la rue Fraser à Rivière-du-Loup.

«La Division des enquêtes sur les crimes majeurs a été mandatée afin de déterminer les causes et circonstances entourant cet évènement», a expliqué sans plus de détails le relationniste de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies.

La Sûreté du Québec souligne que le site visé n'était pas le fruit du hasard. «Effectivement, l'enquête tend à démontrer qu'il y avait un lien entre le suspect et le lieu visé par celui-ci.»

ACCUSATIONS

Marc-Olivier Marion a donc comparu ce lundi 12 février au palais de justice de Rivière-du-Loup. Il fait face à une kyrielle d'accusations, notamment d'introduction par effraction dans une maison d'habitation, de possession d'instruments pouvant servir à entrer par effraction, de port d'un déguisement dans l'intention de commettre un acte criminel, et de possession d'armes dans le but de commettre une infraction.

Marion demeure incarcéré pour la suite des procédures. Il sera de retour devant la cour le 14 février prochain.