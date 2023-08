La rue de la Plage noyée à nouveau à Témiscouata-sur-le-Lac

Les précipitations de pluie ne donnent aucun répit aux résidents de Témiscouata-sur-le-Lac. Ce vendredi 11 aout, la rue de la Plage, déjà en chantier en raison des inondations du mois de juillet, a de nouveau été ensevelie d’eau. Les travaux sur place ont dû être suspendus pour la journée.

Sans surprise, la problématique a une fois de plus été entrainée par un débordement du ruisseau Bernard qui sera justement détourné au cours des prochaines semaines.

Dany Morin, directeur exécutif infrastructures et projets à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, explique que les problèmes se sont présentés vers 7 h, à la suite des constantes précipitations de la nuit dernière.

«Tôt ce matin, il n’y avait pas de débordement, mais on savait que ça pouvait prendre quelques heures avant que ça se présente», a-t-il raconté.

Heureusement, les équipes sur place étaient aux aguets. Elles sont rapidement intervenues afin de protéger les résidences du secteur et le Pub du Lac. Les travailleurs ont notamment dû retourner le ruisseau dans son lit original afin que l’eau s’écoule vers la rue et ne cause pas de nouveaux problèmes à l’extérieur des protections en place.

«En urgence, on a fait une canalisation pour remettre le ruisseau comme il était il y a encore quelques jours», a confirmé M. Morin. «On a réorienté le déluge vers le chemin pour ne pas inonder personne», a-t-il ajouté, précisant que les «endroits à risque étaient protégés».

Dany Morin admet que toute cette situation ne faisait pas partie du plan de match, quelques jours seulement après le début du chantier visant à réparer les dommages causés par les inondations du 15 juillet. Dans les circonstances, il se réjouit d’avoir prévu le coup.

«On se doutait qu’il pouvait y avoir une problématique, mais c’est aussi pour ça qu’on avait gardé les protections en place», a-t-il dit. Au moment d’écrire ces lignes, la pluie avait cessé et aucun nouveau dommage n’avait été constaté chez des citoyens.

Pour la suite, les équipes espèrent que l’eau s’écoulera d’ici la fin de la journée et demain. En début de semaine, une fois les trous vidés, on estime qu’elles pourront reprendre le travail.

