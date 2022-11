Un retour à la maison compliqué au KRTB

La première tempête de neige de l’année a compliqué le retour à la maison de plusieurs habitants du KRTB ce 16 novembre en début de soirée. Sur tout le territoire, de nombreuses sorties de route ont été rapportées à la Sûreté du Québec, rendant encore plus difficile la circulation sur le réseau routier.

À Rivière-du-Loup, les Louperivois ont dû s’armer de patience puisque la majorité des axes routiers principaux étaient congestionnés. Vers 16 h 20, un accident matériel s’est déroulé à l’intersection des rues Frontenac et St-Pierre. Sur le boulevard Armand-Thériault, le trafic a rallongé le retour à la maison de plusieurs minutes en raison des arrêts obligatoires et du feu de circulation à l'intersection de la rue Fraserville. Au coeur de la ville, sur la rue Lafontaine et les axes connexes, la circulation a été ralentie à cause d'un accident matériel qui est survenu à 17 h 10 entre une camionnette et un VUS sous le pont du CN sur la rue St-Magloire. Une remorque a été nécessaire pour dégager la voie.

En périphérie de la ville, à Cacouna, une voiture a effectué une embardée. À Saint-Antonin un camion semi-remorque s’est enlisé dans la neige. Un face à face s’est aussi déroulé à Saint-Alexandre-de-Kamouraska vers 16 h 30 sur la route 230. Une seule personne a été transportée en centre hospitalier pour y traiter des blessures mineures.

Au Témiscouata, les poids lourds ont la vie dure. À Saint-Eusèbe, un 53 pieds a effectué une sortie de route. À Auclair, un camion semi-remorque rempli de bois est resté bloqué en portefeuille, entravant la voie principale du village. Ainsi, personne ne peut entrer au sortir de la municipalité, retardant le passage de l’autobus ramenant des adolescents à la maison . «Les élèves du secondaire d’Auclair et de Lejeune sont en sécurité à l’école des Lots-Renversés», a spécifié la municipalité sur sa page Facebook afin de rassurer les parents.

Pour l’instant, la relationniste de la SQ, Béatrice d’Orsainville mentionne qu’heureusement aucun usager de la route n’a subi de blessures graves. Elle rappelle que dans de telles conditions météorologiques, les conducteurs doivent user de prudence, respecter les limites de vitesse et même la réduire en fonction de la météo, garder une distance sécuritaire avec les autres véhicules, bien déblayer son automobile ainsi qu’allumer les phares de sa voiture

Un avertissement de neige, de vent et de poudrerie a été lancé pour le Québec en après-midi. Les conditions météorologiques se sont rapidement détériorées en début de soirée. Les conducteurs sont appelés à faire attention lors de leurs déplacements et de les retarder si possible. Avant de prendre la route, il est conseillé de prévoir son itinéraire en consultant, notamment, le 511.