Sortie de route à Cacouna

Tant l’avocat de la défense Me Maxime Roy que la procureure de la Couronne, Me Manon Gaudreault, se sont attaqués à la crédibilité et à la fiabilité des témoignages de l'ex-député de Rimouski Harold LeBel et de la plaignante lors de leurs plaidoiries dans ce dossier d’agression sexuelle, ce 16 novembre. La défense et la poursuite ont tous les ...