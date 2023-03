L’Est-du-Québec récolte une septième place en natation artistique

Cette troisième journée des compétitions du bloc 2 a été faste pour les représentants de l’Est-du-Québec. Pas moins de quatre médailles ont été remportées par les porte-couleurs de la région, dont trois d’or. Alexia Jean et Justine Mathurin de Rimouski ont été les premières athlètes portant le jaune et bleu à monter sur la plus haute marche du ...