Faste journée pour l’Est-du-Québec

Cette troisième journée des compétitions du bloc 2 a été faste pour les représentants de l’Est-du-Québec. Pas moins de quatre médailles ont été remportées par les porte-couleurs de la région, dont trois d’or.

Alexia Jean et Justine Mathurin de Rimouski ont été les premières athlètes portant le jaune et bleu à monter sur la plus haute marche du podium à cette 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Alexia a doublé sa récolte grâce à sa performance en solo.

Les boxeurs se sont également illustrés. Marc-Alexandre Bouchard de Gaspé a gagné l’or alors que Victor Dionne de L’Isle-Verte a obtenu le bronze. L’Est-du-Québec compte maintenant trois médailles d’or, trois d’argent et neuf de bronze pour un total de 15.



NATATION ARTISTIQUE

Les nageuses ont brillé aujourd’hui dans toutes les épreuves au programme. Avec un pointage de 65.0450 en duo chez les 13-15 ans, les Rimouskoises Alexia Jean et Justine Mathurin ont triomphé, décrochant par le fait même la première médaille d’or de la région à ces Jeux. «Alexia et Justine nous ont impressionnées avec leur belle attitude et leur superbe performance. Elles ont aussi atteint tous les objectifs qu’elles s’étaient fixés. Les efforts qu’elles ont mis dans les entraînements ont porté fruit et nous sommes extrêmement fières d’elles», ont mentionné les entraîneures.

Alexia a doublé sa récolte en gagnant une deuxième médaille d’or, cette fois en solo avec un pointage de 65.6117. «Alexia Jean a offert une performance émouvante. Nous ne pourrions pas être plus fières de voir une athlète comme Alexia se surpasser et ce, performance après performance. Elle débordait de confiance et d’énergie et elle mérite sa première place», ont affirmé ses entraîneures.

De plus Danicka Gagnon et Simone Rioux, de Rimouski, ont terminé tout juste au pied du podium dans la catégorie des 17 ans et moins. «Danicka et Simone ont tout donné lors du duo libre ce matin. Nous sommes très fières d’elles et du fait qu’elles aient réussi à s’amuser en nageant. De voir la fierté sur leurs visages amplifie notre fierté», ont ajouté les entraîneures.



BOXE OLYMPIQUE

Marc-Alexandre Bouchard a triomphé dans la catégorie 55 kg, sortant vainqueur de son combat contre l’athlète de Rive-Sud par décision unanime. «C’était beaucoup d’émotion, beaucoup de dépassement de soi !» a-t-il lancé après sa victoire. L’athlète de Gaspé a connu un parcours sans faille, remportant ses trois combats par décision unanime.

Marc-Alexandre vit et apprécie pleinement son expérience aux Jeux du Québec. «C’est impressionnant ! Tu ne te bats pas pour ton club, tu te bats pour ta délégation. Il y a plein de gens qui te regardent et qui croient en toi. C’est complètement fou de voir autant de gens, de caméras. C’est du jamais vu !», a-t-il expliqué avec enthousiasme. Après une victoire et une défaite, Victor Dionne de L’Isle-Verte a obtenu une médaille de bronze par forfait étant donné que son adversaire de Lanaudière s’est blessé à la main.



HOCKEY MASCULIN

Les joueurs de l’Est-du-Québec ont remporté leur première victoire, gagnant 4 à 0 contre l’équipe de Montréal. Trois des quatre buts de l’équipe ont été comptés en avantage numérique. Le gardien Zackary Bernatchez de Gaspé a réalisé une très belle performance, réalisant un jeu blanc. Le Louperivois Nathan Ruel s’est particulièrement illustré avec une performance de trois points dans la victoire.



SKI DE FOND

Les fondeurs étaient en action dans l’épreuve style libre 5 km. «C’était une bonne journée dans l'ensemble. Les conditions étaient rapides, mais notre glisse était un peu plus lente que d'autres athlètes, et la fatigue s’est fait sentir en cette troisième course. Les jeunes ont poussé jusqu’au bout», ont mentionné les entraîneurs. Les meilleures performances de la journée ont été réalisées par les Rimouskois Léa Turcotte avec une 8e position dans la catégorie 12 ans, Élie Jolicoeur avec un 9e rang chez les 13 ans et Rose Bouchard avec une 7e place dans la catégorie 14 ans.



FIN DE PARCOURS

L’équipe de curling masculin a été éliminée par les représentants de l’Outaouais dans une défaite de 8 à 1. Avec deux victoires et trois défaites, les athlètes de la région ont perdu en quart de finale contre l’équipe de Saguenay-Lac-Saint-Jean en judo.

Les badistes ont aussi vu leur parcours prendre fin en quart de finale, après une défaite face à l’équipe de Laval.



À SURVEILLER DEMAIN

Les pongistes joueront pour la position 5 à 8 lors de l’épreuve individuelle alors qu’en natation artistique, l’équipe 13-15 ans sera en action en finale.