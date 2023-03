56e Finale des Jeux du Québec: «Mission accomplie!»

Le comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, la Ville de Rivière-du-Loup, Sports Québec et nombreux autres acteurs qui ont permis la tenue des jeux à Rivière-du-Loup se sont rassemblés pour effectuer un bilan des derniers jours. Réunis au Centre culturel Berger, tous se sont entendus pour dire «Mission accomplie!».

De tous les moments vécus lors des Jeux, c’est le côté humain de la Finale qui a davantage touché les gens. Les quelque 2200 bénévoles présents tout au long de la semaine étaient souriants, heureux d’être là, souligne Karine Malenfant, directrice générale du comité organisateur de la 56e Finale. «Sans eux, une finale des Jeux du Québec c’est impossible.»

Les spectateurs ont aussi été très nombreux à assister aux compétitions des jeunes athlètes. «Les gradins étaient remplis à craquer sur tous les sites de compétition», a partagé Mme Malenfant. Cette dernière s’attendait à un achalandage, mais pas à ce niveau. Pour la natation artistique et le hockey, notamment, un système de billets a dû être mis en place pour contrer ce beau problème. Pour ceux qui n’avaient pas accès aux sites, ils pouvaient regarder le déroulement sur l’écran géant de la Place Premier Tech.

«Il y avait une énergie qui était complètement électrisante», a souligné Laura Martin, directrice générale adjointe. L’énergie des sportifs, de la communauté locale, des spectateurs et des gens croisés dans la rue a tenu le comité organisateur motivé jusqu’à la toute fin.

La ministre, Isabelle Charest, a indiqué qu’elle savait que la 56e édition des jeux en serait une particulière en raison du 50e anniversaire. D’après elle, cette finale aura allumé une flamme chez certains pour poursuivre un parcours sportif qui leur permettra de se dépasser, de sortir de leur zone de confort et d’aller à la découverte des autres. «Je suis convaincue que les souvenirs pour eux vont demeurer et pour la communauté aussi. Rivière-du-Loup est tissée serrée et encore plus maintenant, car tout le monde a contribué à sa façon au succès de cet évènement.»

Davantage de détails suivront…