PHOTOS| L’or et le bronze en boxe pour l’Est-du-Québec

Deux athlètes de la délégation de l’Est-du-Québec en boxe olympique se sont illustrés à la 56e Finale des Jeux du Québec se déroulant à Rivière-du-Loup. Marc-Alexandre Bouchard de Gaspé a est allé chercher une médaille d’or et Victor Dionne de L’Isle-Verte a remporté une médaille de bronze.

Le boxeur de Gaspé s’est hissé sur la plus haute marche du podium dans la catégorie 55 kg. Dany Pipon, entraineur au Club de boxe du Grand Gaspé de Rivière-au-Renard, s’est réjoui de la victoire de l’athlète. Il souligne que la force de l’athlète durant toute la durée des jeux a été sa concentration et sa détermination. «Il a vraiment ciblé où il était et vivait le moment présent sans incertitudes», confie M. Pipon. Il croit que c’est ce qui a permis à son jeune athlète de gagner tous ses combats de manière unanime.

«J’ai aimé que ce soit vraiment un combat technique où il fallait qu’on se déplace. Tous les deux nous cherchions des angles, à faire de bons coups. Il y a eu du respect, j’ai vraiment aimé ça», a souligné Marc-Alexandre Bouchard. Il était très fier de sa performance dans un combat qu’il a trouvé difficile. «Même si je suis arrivé ici avec aucune victoire, j’ai pu prouver mon talent», s’est-il exclamé.

«C’était le sous-estimé de la "gang", […] il est arrivé ici avec le pied d’un gagnant et il est allé chercher la médaille d’or. C’est un champion dans l’âme», a conclu Mathieu Lavoie-Dion de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup.

De son côté, Victor Dionne a concouru dans la catégorie 60 kg. Il a gagné la troisième position sans disputer de dernier combat puisque son adversaire a déclaré forfait. Son entraineur, Mathieu Lavoie-Dion, s’est dit fier de son jeune boxeur qui avait tout juste un an d’expérience avant les jeux et qui n’avait à son actif qu’un seul combat. Selon lui, l’athlète se bat avec beaucoup de caractère.

«Ça a été une révélation. On savait qu’il avait du courage, mais à la hauteur qu’il nous a démontré, c’est digne d’Arturo Gatti», a gratifié l’entraineur. Il raconte que dans ses deux combats, le jeune homme tirait de l’arrière, mais a renversé la vapeur par sa force de caractère. Voir des boxeurs avec cette qualité est rare, d’après M. Lavoie-Dion.

Il ne s’attendait pas à assister à des performances aussi éclatées de son jeune boxeur. «C’était vraiment le "underdog" de la compétition toutes classes confondues», a-t-il signifié, agréablement surpris. L’athlète était très content de vivre cette expérience qui lui a permis de s’améliorer. «J’ai appris beaucoup. Je vais être un meilleur boxeur après ça», a-t-il souligné.

Mathieu Lavoie-Dion, sous toutes réserves, croit que l’Est-du-Québec obtiendra la bannière du meilleur classement en boxe olympique. Il rappelle qu’aux jeux de 2019, la délégation avait remporté les honneurs. «Je pense qu’on va répéter l’exploit», a-t-il partagé avec fierté.

L’organisation des Jeux du Québec estime que près de 800 personnes ont assisté aux combats qui avaient lieu à l’Hôtel Universel ce 10 mars. Un exploit remarquable puisque certains responsables de délégations n’étant pas à leurs premiers jeux ont indiqué n’avoir jamais été témoins d’une foule aussi dense dans les dix dernières années de boxe aux Jeux du Québec. L’ambiance était au rendez-vous.