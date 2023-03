Départ en force pour le deuxième bloc

Les athlètes de l’Est-du-Québec se sont illustrés en cette première journée du deuxième bloc des compétitions. En effet, quatre médailles s’ajoutent au tableau de l’Est-du-Québec, portant le total à 10 depuis le début de la 56e Finale à Rivière-du-Loup.

Par ailleurs, des représentants de la région ont connu de bonnes performances en ski de fond, en tennis de table, en natation artistique et en boxe olympique.



Ski de fond

Malgré les conditions de neige difficiles, des fondeurs de la région se sont distingués sur le parcours. La Rimouskoise Rose Bouchard a gagné la médaille d’argent à l’épreuve du 5 km classique dans la catégorie 14 ans. Elle a réalisé un chrono de 17:38.9, terminant à 23.2 secondes de la gagnante de l'épreuve. « Je suis tellement contente, je n’ai pas de mot! Ça fait deux ans que j’attends ça, j’ai travaillé fort, et c’est une expérience incroyable! » a affirmé Rose au terme de sa journée. Lorsque questionnée sur ce qu’elle apprécie le plus depuis son arrivée, Rose répond sans hésiter : « L’ambiance ici, le fait d’être avec des athlètes de plein d’autres sports, les bénévoles qui sont tous sympathiques ». Un autre athlète de la région a obtenu un très bon résultat. En effet, Élie Jolicoeur de Rimouski a complété le 5 km classique avec un temps de 17 :04.9, ce qui lui a permis d’obtenir une 4e position chez les 13 ans. « L’espace pour farter, le plateau de départ, le circuit, tout est très bien fait », a mentionné l’entraîneur Guillaume Gagnier-Michel.



Judo

La judoka de Rimouski Florence Bossé a remporté la médaille de bronze chez les moins de 52 kg. « Je suis très fière de mes résultats », a mentionné l’athlète après ses combats. Il s’agit de la deuxième participation de Florence aux Jeux du Québec, la première étant en basketball féminin à Laval à l’été 2022. « Je suis contente de découvrir les Jeux d’une autre manière », a-t-elle dit.



Boxe olympique

Les deux athlètes de l’Est-du-Québec ont remporté leur combat aujourd’hui et avanceront en demi-finale. Victor Dionne de L’Isle-Verte a gagné contre un boxeur de Sud-Ouest par décision partagée. Marc-Alexandre Bouchard de Gaspé l’a pour sa part emporté contre son adversaire de Richelieu-Yamaska dans la catégorie 55 kg dans une victoire par décision unanime. « Je suis vraiment fier de moi! » a-t-il mentionné avec émotion après sa victoire.



Tennis de table

Deux pongistes de la région ont terminé la journée avec une fiche de trois victoires et aucune défaite, leur permettant ainsi d’accéder au quart de finale de l’épreuve individuelle. Félix-Antoine Vignola de Saint-Fabien et Émile Belzile de Trois-Pistoles poursuivront donc leur parcours demain.



Natation artistique

La Rimouskoise Alexia Jean a très bien débuté la compétition, terminant en 2e position des préliminaires en solo dans la catégorie 13-15 ans.



Curling masculin

C’est avec une fiche d’une victoire et une défaite que se termine la première journée. Les représentants de la région ont subi la défaite 9 à 3 à leur première partie. Ils affrontaient un adversaire de taille, soit l’équipe de l’Abitibi-Témiscamingue qui représente la province au championnat canadien U21. Ils ont ensuite gagné contre Rive-Sud sur la dernière pierre par un pointage de 3 à 2.

Badminton

La journée a été forte en émotions sur les terrains aujourd’hui lors du tournoi individuel. Olivier Hamel de Rivière-du-Loup a gagné la médaille d’argent au terme d’un excellent parcours en simple masculin. Il a réalisé une remontée à la dernière manche de la demi-finale. Alors qu’il tirait de l’arrière 20 à 15, il a sauvé 5 points de match pour remporter la victoire contre son adversaire de Capitale-Nationale. « J’ai regardé dans les estrades, j’ai vu tous les spectateurs qui m’encourageaient, ma famille et mes amis qui étaient là pour me voir performer, et c’était clair pour moi que je n’allais jamais lâcher ! Cette remontée-là, je vais m’en souvenir toute ma vie ! », a-t-il raconté, encore sous l’émotion de la journée. Il s’est ensuite incliné en finale face à Yanqing Wang, joueur de Laval qui est classé 3e au Canada chez les U17. Olivier en est à sa deuxième participation aux Jeux du Québec. Il avait pris part à la Finale de Thetford en tennis à l’été 2018. « Dès que j’ai su que c’était à Rivière-du-Loup, je voulais participer à ces Jeux. Avoir les partisans de son côté, vivre les Jeux dans sa ville, c’est magique ! Voir cette médaille dans mon cou en plus, pour moi, c’est mission accomplie ! » a-t-il ajouté. De leur côté, Amélia St-Pierre et Béatrice Proulx, de Rivière-du-Loup, ont vaincu le duo de la Mauricie en deux manches en finale de bronze, leur permettant ainsi de monter sur la troisième marche du podium. Amélia est l’athlète qui avait été choisie pour porter la flamme lors de la cérémonie d’ouverture.



À surveiller aujourd'hui

Il y aura de nouveau beaucoup d’action demain pour les athlètes de l’Est-du-Québec à la 56e Finale des Jeux du Québec. Ce sera l’épreuve par équipe en badminton et la suite de l’épreuve individuelle en judo. Les deux boxeurs de la région seront en demi-finale. En curling masculin, les joueurs de l’Est-du-Québec affronteront l’équipe de Côte-Nord à 11 h 30. En hockey masculin, l’équipe de la région sera sur la glace à 12 h pour se mesurer aux athlètes de Chaudière-Appalaches. Les fondeurs prendront part au relais mixte, tandis que les pongistes compléteront l’épreuve individuelle et débuteront l’épreuve par équipe. En natation artistique, ce sera les figures ainsi que les solos et duos chez les 17 ans et moins.