À la mi-parcours d’une Finale dans l’Est-du-Québec

C’est aujourd’hui que se terminait le premier bloc des compétitions à cette 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Au total, l’Est-du-Québec a récolté six médailles de bronze.

Plusieurs athlètes de la région ont réalisé de très belles performances, en plus de remporter une bannière d’excellence de troisième position et une bannière d’esprit sportif. À la mi-parcours, la chef de délégation Josée Longchamps confirme son enthousiasme de vivre une Finale des Jeux du Québec dans sa région. Elle souligne également l’excellent accueil des Louperivois et l’ambiance festive sur tous les sites alors que de nombreux citoyens répondent présents.



Faits saillants du premier bloc des compétitions



Patinage de vitesse

La Louperivoise Clara Boudreau-Alexandre a été la première athlète de la région à monter sur le podium à cette Finale des Jeux du Québec. Elle a décroché le bronze dans deux épreuves dans la catégorie 14 ans, soit au 1 000 mètres et au 500 mètres. Dans la même catégorie d’âge chez les garçons, Émile Fortin d’Amqui s’est aussi illustré, gagnant la médaille de bronze au 500 mètres et terminant en 5e position au 1 000 mètres. À l’épreuve du 1 500 mètres chez les 16 ans, Félix Lacombe de Rivière-du-Loup a terminé tout juste au pied du podium avec une 4e position alors que la Rimouskoise Jeanne Lavoie a pris le 6e rang.



Patinage artistique

Les athlètes de la région se sont illustrés sur tous les plans pendant la Finale. Plusieurs patineuses ont obtenu de bons résultats, ce qui a permis à l’équipe de l’Est-du-Québec de gagner la bannière d’excellence. « L’équipe de patinage artistique a livré toute une performance en remportant la bannière d’excellence de troisième place. La dernière fois que cela s’était produit pour notre région, c’était en 1993 lors de la Finale à Baie-Comeau », mentionne la chef de délégation Josée Longchamps. La Matanaise Lily-Rose Fortin a réussi tous ses sauts et a exécuté une solide prestation, ce qui lui a permis de monter sur la troisième marche du podium dans la catégorie juvénile. La porte-drapeau de l’Est-du-Québec lors de la cérémonie d’ouverture, Logane Boulay de Gaspé, et Emie Guilbeault de Sainte-Anne-des-Monts, ont respectivement pris les 5e et 6e rangs sur un total de 38 athlètes dans la catégorie novice. Dans la catégorie pré-novice, la Matanaise Alexanne Pelletier a terminé 6e sur 45 patineuses.

En plus de leurs performances sur la glace, les représentants de la région se sont démarqués par leur attitude, leurs encouragements et leur comportement tout au long de la compétition. En effet, la Fédération, Patinage Québec, a décerné à l’Est-du-Québec la bannière de l’esprit sportif, un titre qui fait honneur à la région.



Haltérophilie

Les deux représentantes de la région ont obtenu de très bons résultats. Dans la catégorie 59 kg, Julie-Anne Bouchard du club Les Francs de l'Est a gagné deux médailles de bronze, soit une à l’arraché en soulevant 54 kg et une pour le total, avec 115 kg. Elle a également terminé en 4e position à l’épaulé-jeté et a progressé de 15 kg sur le total. Dans la catégorie 71 kg, Alexandra Boulay de Gaspé a battu son record personnel autant à l’arraché qu’à l’épaulé-jeté. Elle a obtenu une 4e position à ces deux épreuves ainsi qu’au total. Cette compétition a aussi été l’occasion pour les athlètes de rencontrer Maude Charron, athlète de la région ayant remporté l’or aux Jeux olympiques de Tokyo à l’été 2021 en haltérophilie, et ayant également représenté l’Est-du-Québec lors de deux Finales des Jeux du Québec en gymnastique en 2005 et 2009. Il s’agit d’un modèle inspirant pour les athlètes qui souhaitent se développer en région.



Taekwondo

Antoine Nadeau de Caplan a connu une très belle performance chez les moins de 47 kg. Il a remporté 4 victoires et subi 1 seule défaite, ce qui lui a permis d’obtenir une place en demi-finale. Il s’est incliné dans un combat serré pour finir en 4e position.



Escrime

Deux escrimeurs de la région ont fait belle figure à l’épreuve par équipe. Les Rimouskois Félix Canuel et Félix Thibeault ont terminé la compétition au 6e rang. Félix Canuel s’est aussi démarqué à l’épreuve individuelle avec une fiche parfaite de 5 victoires et aucune défaite à l’épreuve préliminaire et un parcours en éliminatoires qui lui a permis de finir au 5e rang.



Gymnastique

Jacob Therrien de Rimouski a connu une très belle performance au cheval d’arçon et au saut, terminant respectivement au 5e et au 8e rang à ces appareils lors du concours individuel.



Classement par sport

Aux Jeux du Québec, 19 régions sont représentées. Le tableau qui suit présente de façon détaillée le classement de l’Est-du-Québec pour chacun des sports.

Sport Classement 2023 à Rivière-du-Loup Classement 2019 à Québec Curling féminin 13e N/A Escrime 10e 9e Gymnastique 10e 9e Haltérophilie 14e 13e Hockey féminin 16e 16e Patinage artistique 3e 13e Patinage de vitesse 9e 8e Taekwondo 13e 14e

«Dès notre arrivée, nous avons senti l’appui et l’engouement de la population Louperivoise. Nos jeunes athlètes ont eu la chance de créer des souvenirs dès la cérémonie d’ouverture alors que nous sommes entrés les derniers dans un Centre Premier Tech rempli à pleine capacité. Ils ont d’ailleurs pu performer devant parents et amis sur des sites de compétitions bondés de spectateurs enthousiastes», souligne la chef de délégation Josée Longchamps. «Je suis certaine que les athlètes du bloc 1 sauront transmettre leur enthousiasme à ceux du bloc 2 pour continuer de faire vivre l’esprit des Jeux», ajoute-t-elle.



Avant de quitter, les athlètes du premier bloc de compétitions ont passé le flambeau à ceux en provenance de la région qui sont arrivés en après-midi à Rivière‑du-Loup. « Notre équipe de mission a hâte d’accueillir les athlètes du deuxième bloc. Tous les efforts sont mis en œuvre pour que les athlètes puissent vivre une expérience inoubliable et réaliser leurs meilleures performances », mentionne la chef de délégation Josée Longchamps. Au cours des prochains jours, 65 athlètes participeront à différentes épreuves : badminton, boxe olympique, curling masculin, hockey masculin, judo, natation artistique, ski de fond et tennis de table. Ils seront encadrés par 20 entraîneurs et accompagnateurs, en plus de l’équipe de 11 missionnaires de la délégation.



À surveiller demain

L’équipe de l’Est-du-Québec en curling masculin jouera deux parties, à 8 h affrontant l’Abitibi-Témiscamingue à 8 h et Rive-Sud à 18 h. Les joueurs de badminton seront en action pour le tournoi individuel, et les boxeurs seront sur le ring pour les catégories de 60 et 55 kg. En natation artistique, ce sera les préliminaires en solo et en équipe dans la catégorie 13-15 ans, et la routine technique en solo chez les 17 ans et moins. Les pongistes participeront aux épreuves individuelles, et les fondeurs prendront part à l’épreuve du 5 km classique.