Trois médailles s’ajoutent au tableau de l’Est-du-Québec

Les représentants de la région ont offert plusieurs belles performances devant les nombreux spectateurs en cette troisième journée des compétitions à la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Trois médailles se sont ajoutées au tableau de l’Est-du-Québec.

Clara Boudreau-Alexandre (Rivière-du-Loup) et Émile Fortin (Amqui) en patinage de vitesse ainsi que Lily-Rose Fortin (Matane) en patinage artistique ont tous trois décroché une médaille de bronze. Le total de la région est maintenant de six depuis le début de ces Jeux

Patinage de vitesse

Pour une deuxième fois, la Louperivoise Clara Boudreau-Alexandre est montée sur la troisième marche du podium. Cette fois, c’est à l’épreuve du 500 mètres dans la catégorie 14 ans qu’elle s’est illustrée.

«J’étais vraiment heureuse! C’était tellement serré que je ne savais pas qui avait traversé la ligne en premier», a-t-elle raconté après sa course.

Toujours chez les 14 ans, un autre patineur s’est distingué. Dans son épreuve de prédilection, le 500 mètres, Émile Fortin d’Amqui a décroché la médaille de bronze avec un centième de seconde d’avance sur son plus proche poursuivant.

«Je suis fier de moi!», a-t-il mentionné après sa course. «Après la malchance d’hier, j’ai fait une bonne préparation mentale, un bon échauffement et je me suis assuré de ne pas garder le focus là-dessus mais plutôt sur ma prochaine course», a-t-il ajouté.



«Les deux courses de 500 mètres étaient très similaires : deux courses extrêmement serrées avec de bons départs, et qui ont dû être déterminées au photofinish. Clara et Émile ont fait une belle gestion de course. Ils ont su rester calmes et en contrôle. C’était un super après-midi pour nous, on est très heureux!», a mentionné Geneviève Sirois, entraîneure.

«L’ambiance est vraiment super! On n’a pas l’occasion d’avoir des arénas pleins d’habitude dans nos compétitions», a-t-elle ajouté.



Patinage artistique

Lily-Rose Fortin de Matane a brillé sur la glace, exécutant un solo parfait. Grâce à ses sauts solides et son niveau artistique élevé, elle s’est taillé une place sur le podium.

Très heureuse de sa médaille de bronze alors qu’elle visait une place parmi les cinq premières, Lily-Rose a également beaucoup apprécié l’ambiance des Jeux du Québec.

«J’ai vraiment beaucoup aimé entendre tous les spectateurs, avec les encouragements et les cris», a souligné la patineuse. «C’est vraiment une belle expérience. J’aimerais avoir l’occasion de revenir», a-t-elle ajouté.



Taekwondo

Antoine Nadeau de Caplan a réussi à obtenir une 4e place chez les moins de 47 kg. Il a remporté 4 victoires et subi 1 seule défaite avant de s’incliner en demi-finale dans un combat serré qui s’est terminé 2 à 1.



Escrime

Les escrimeurs de l’Est-du-Québec ont fait belle figure à l’épée. En individuel, Félix Canuel de Rimouski a complété l’épreuve préliminaire avec une fiche parfaite de 5 victoires aucune défaite. Il a connu un bon parcours, s’inclinant devant l’athlète qui sera en finale. Il a terminé en 5e position.



À l’épreuve par équipe, les Rimouskois Félix Canuel et Félix Thibeault ont offert de belles performances, accumulant une précieuse expérience et terminant au 6e rang. «Avec l’ampleur de l’événement, il y a eu du stress à certains moments. Ils ont toujours persévéré et ont appris à le gérer. Ils ont bien combattu!», affirme Kenny Guimond, entraîneur.



Hockey féminin

L’équipe régionale affrontait aujourd’hui celle de Laval. Grâce à une superbe passe de Léane Ouellet (Rivière-du-Loup), Élodie Bélanger (Pohénégamook) a marqué le premier but de la partie. Les joueuses de Laval ont par la suite compté, égalisant ainsi la marque. C’est à 9 secondes de la fin de la troisième période qu’une hockeyeuse de Laval a trouvé le fond du filet. Les représentantes de l’Est-du-Québec ont donc subi la défaite 2 à 1.



Curling féminin

L’équipe de l’Est-du-Québec a perdu contre les joueuses de Rive-Sud défaite par un pointage de 7 à 2. Au 6e bout, alors qu’il restait seulement l’option d’un placement parfait sur le bouton, Delphine Coudé de Rivière-du-Loup a très bien géré la pression et a réalisé ce coup d’éclat pour gagner le point.



À surveiller demain

L’ensemble des athlètes de la délégation seront à Rivière-du-Loup demain. Les représentants de la région qui ont pris part aux compétitions lors du premier bloc passeront donc le flambeau à ceux qui prendront le relais pour les huit disciplines du deuxième bloc, soit le badminton, la boxe olympique, le curling masculin, le hockey masculin, le judo, la natation artistique, le ski de fond et le tennis de table.