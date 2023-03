Chaîne de vie s’implique aux Jeux du Québec

L’organisme de bienfaisance Chaîne de vie a remis, le 2 mars, des bons d’achat d’une valeur totale de 1000 $ de Pizza Salvatoré aux organisateurs de la 56e Finale des Jeux du Québec qui se tient à Rivière-du-Loup du 3 au 11 mars. Ce don est destiné aux bénévoles qui oeuvrent à la réussite de ce grand rassemblement multisport.

«De par sa mission, les Jeux du Québec rejoignent les objectifs que nous poursuivons, soit de conscientiser les jeunes à l’importance d’adopter de saines habitudes de vie, et ce, notamment par la pratique du sport, commente la présidente fondatrice de Chaîne de vie, Lucie Dumont.

Rappelons que Chaîne de vie a été sélectionnée par Pizza Salvatoré, l’an dernier, dans le cadre de son activité-bénéfice. Lors de cette journée spéciale tenue en février, cette bannière québécoise a remis 50 % des ventes effectuées à son personnel et l’autre moitié à des organismes du milieu comme Chaîne de vie.

La présidente fondatrice de cet organisme de bienfaisance a tenu à remercier l’entreprise familiale Pizza Salvatoré et plus particulièrement Gabriel Beauvais, propriétaire de la bannière de Rivière-du-Loup et de Rimouski.