Une deuxième médaille de bronze pour Clara Boudreau-Alexandre

Un peu plus de 2 100 bénévoles se sont inscrits pour donner de leur temps lors de la 56e Finale des Jeux du Québec, qui se déroule du 3 au 11 mars, à Rivière-du-Loup. Le comité organisateur a donc su relever l'un de ses plus importants défis. «On est vraiment très très contents. On le sent, le milieu est mobilisé. Les gens ont hâte, ils sont ...