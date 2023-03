Une médaille de bronze pour Clara Boudreau-Alexandre 

La fébrilité se faisait bel et bien sentir du côté du Cirque de la Pointe-Sèche de Saint-Germain-de-Kamouraska, quelques heures avant la cérémonie d’ouverture de la 56e Finale des Jeux du Québec. «On est bien excités. Enfin, ça se passe. On est super prêts. On a une belle gang. On a juste hâte de voir ça», a mentionné Élyme Gilbert, fondateur du ...