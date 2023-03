Logane Boulay, porte-drapeau de l’Est-du-Québec

Pour le coup d’envoi du plus grand événement multisports au Québec, c’est finalement la patineuse artistique de Gaspé Logane Boulay qui a été choisie pour porter le drapeau de l’Est-du-Québec lors de l’entrée officielle de la délégation, le 3 mars.

La chef de délégation Josée Longchamps a annoncé la nouvelle lors de la rencontre réunissant les représentants de la région en fin d’après-midi, un peu plus d’une heure avant la grande cérémonie.

«Je suis vraiment contente!», a mentionné Logane immédiatement après l’annonce.

L’athlète de 16 ans de Gaspé en est à sa deuxième participation aux Jeux du Québec. Elle a remporté la médaille de bronze dans la catégorie juvénile lors de la dernière Finale des Jeux du Québec à Québec.

En décembre dernier, elle a obtenu son laissez-passer pour représenter le Québec au Défi Patinage Canada. Elle est la seule athlète de la région qui a participé à cette compétition à Régina en Saskatchewan en janvier 2023.

À cette Finale des Jeux du Québec, elle vise un classement dans les 10 meilleures novices dames. «Les Jeux du Québec, c’est vraiment différent des autres compétitions! Il y a une dynamique de groupe, et on ne représente pas notre club ; on représente notre région. On crée vraiment des liens avec plein de personnes. Tout le monde s’encourage. La dernière fois, je n’avais plus de voix à la fin!», a mentionné Logane Boulay avec enthousiasme.

Soulignons que la patineuse réussit à prendre part à des compétitions de niveau national alors qu’elle s’entraîne toujours à Rivière-au-Renard. Il s’agit d’un très bel exemple d’une athlète qui demeure et se développe en région, estime la délégation de l’Est-du-Québec.