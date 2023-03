La 56e Finale des Jeux du Québec : de la fébrilité dans l'air pour la cérémonie d'ouverture

Voir la galerie de photos

La fébrilité se faisait bel et bien sentir du côté du Cirque de la Pointe-Sèche de Saint-Germain-de-Kamouraska, quelques heures avant la cérémonie d’ouverture de la 56e Finale des Jeux du Québec.

«On est bien excités. Enfin, ça se passe. On est super prêts. On a une belle gang. On a juste hâte de voir ça», a mentionné Élyme Gilbert, fondateur du Cirque de la Pointe-Sèche.

Hier, vers 15h, l’aréna du Centre Premier Tech grouillait. L’équipe derrière le grand spectacle s’apprêtait à effectuer une dernière pratique générale. «C’est la dernière, mais c’est surtout la première générale qu’on va faire. Pour l’instant, ça va bien […] On fait le “runthrough” de tout ce qui est la cérémonie, donc on part du début, jusqu’à la fin complètement», avait confié M. Gilbert.

Pour Élyme Gilbert, la cérémonie d’ouverture est avant tout une belle façon d’accueillir les 2 000 jeunes athlètes québécois qui viendront performer ici, à Rivière-du-Loup, jusqu’au 11 mars.

UN SPECTACLE ÉNERGIQUE

Le spectacle du Cirque de la Pointe-Sèche a très bien su clore les festivités d’ouverture. Acrobaties, haute voltige, trial, BMX, trampoline au mur, cube aérien, jonglerie…et beaucoup de percussions. Les prestations originales étaient inspirées du concept du spectacle de l’été 2022 du Cirque, «Charcoal».

En mettre plein la vue et donner suffisamment de motivation aux jeunes pour leurs compétitions, voilà deux objectifs qu’auront su atteindre les artistes du Cirque et la trentaine de musiciens, lors de cette soirée.

Il est toujours possible de visionner la cérémonie d’ouverture de la 56e Finale des Jeux du Québec, soit sur la page Facebook des Jeux du Québec.

