Le CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup est fin prêt

Le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska–Rivière-du-Loup, par le biais de son personnel et de ses élèves, s’implique de nombreuses façons dans le bon déroulement des Jeux du Québec qui se tiennent à Rivière-du-Loup, jusqu’au 11 mars 2023.

Pas moins de 11 écoles et plusieurs plateaux sportifs du CSS sont à la disposition des athlètes, officiels, accompagnateurs et bénévoles, à commencer par les établissements de Rivière-du-Loup, soit les écoles primaires Roy et Joly, La Croisée I et II, internationale Saint-François-Xavier, le centre d’éducation des adultes, le centre de formation professionnelle, l’école secondaire et ses gymnases, ainsi que le Stade Premier Tech.

À Saint-Pascal, l’école primaire Monseigneur-Boucher et l’école secondaire Chanoine Beaudet servent de lieux d’hébergement et finalement l’école polyvalente La Pocatière pourrait être utilisée par l’organisation des Jeux si une tempête ou une urgence survenait.

La préparation de cet événement remonte à plusieurs mois pour l’équipe de planification menée par David Ouellet, coordonnateur des Services éducatifs jeunes au centre de services scolaire.

«Nous agissons à plusieurs niveaux, par exemple à l’hébergement, alors que des milliers de jeunes dorment dans nos écoles. Aussi, nos cuisines servent de lieux de production de repas et de collations. Nos équipes des ressources matérielles et de la conciergerie ont d’ailleurs déployé et déploieront beaucoup d’efforts tout au long de l’événement», a souligné monsieur David Ouellet.

À titre d’exemple, des cuisines ont été réaménagées dans certaines écoles et les produits d’usage quotidien seront fournis par le CSS.

De nombreux membres du personnel et élèves agissent comme bénévoles sur les différents sites de compétition et d’hébergement. L’organisation a d’ailleurs proposé des modalités facilitantes pour permettre aux employés de faire leur part.

Les directions d’école ainsi que les enseignantes et enseignants, tout comme les élèves, ont collaboré de belle façon en libérant les classes dès le mercredi 1er mars pour préparer l’arrivée des premiers athlètes. Les services de garde ont aussi contribué en partageant leurs espaces les 2 et 3 mars.

OPPORTUNITÉ UNIQUE

Le directeur du CSS, Antoine Déry, siège au comité organisateur et est à même de constater le rôle primordial du CSS dans le bon déroulement des Jeux. Ayant lui même remporté les qualifications régionales en canot pour les Jeux du Québec d’été en 1983, il ne garde que de bons souvenirs de cette expérience.

«Cet événement représente une opportunité unique pour les jeunes de vivre un rassemblement sportif qui marquera leur parcours de vie. Nous sommes fiers de nous associer à une activité qui fait la promotion de saines habitudes de vie et qui encourage la participation et le dépassement via la pratique d’un sport», a conclu M. Déry.