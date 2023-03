La 56e Finale des Jeux du Québec : MAtv diffuseur des cérémonies officielles

C’est en direct du Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup que seront diffusées les cérémonies officielles de la 56e Finale des Jeux du Québec, le vendredi 3 mars à 18h30 et le samedi 11 mars à 15h30 sur les ondes de MAtv, partout au Québec.

Animées par Jonathan Fournier et Bérénice Tardif, ces émissions spéciales plongeront les téléspectateurs au cœur de cet événement phare qui met en vitrine de façon exceptionnelle le sport amateur. Soyez témoins du parcours de ces athlètes émergents de haut niveau qui proviennent des quatre coins de la province.

Il suffit de syntoniser la chaîne 9 sur Helix et illico ou le 609HD sur illico. Il est également possible de suivre l’événement via le Web sur matv.ca.

DES CHEMINS, DES HISTOIRES... À RIVIÈRE-DU-LOUP !

À l’occasion du 350e anniversaire de la ville de Rivière-du-Loup, l’historien Denis Angers accompagné de Taïna Lavoie, invite la population à parcourir avec eux la ville afin d’en découvrir les lieux et bâtiments patrimoniaux et d’en retracer l’origine et l’évolution. Marcher la ville sera l’occasion de nous faire découvrir autrement ces sites historiques qui sont les fondements même de notre société. Denis Angers nous invite à parcourir le passé pour mieux comprendre le présent !

L’ESPACE CITOYEN DE VIDÉOTRON

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité québécoise. Elle offre à tous les citoyens l’accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s’intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,5 million de foyers qu’elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Hélix et illico) ainsi qu’au 609HD (illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande, sur le Web, et sur mobile, avec les applications Helix TV et illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.

MAtv est présente dans huit régions à travers le Québec, soit Montréal, Québec, le Bas-St-Laurent, Cap-de-la-Madeleine, Granby, l'Outaouais, Sherbrooke et Sorel-Tracy.