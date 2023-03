Rivière-du-Loup en mode « Jeux du Québec »

Dans moins de 48 heures, Rivière-du-Loup recevra enfin les milliers d’athlètes venus de toutes les régions pour prendre part à la 56e Finale des Jeux du Québec. La Ville rappelle diverses informations en prévision de l’événement et invite la population à vivre pleinement ce rendez-vous tant attendu.

Pour la sécurité des athlètes et visiteurs, la rue Frontenac sera fermée des rues Saint-Pierre à Landry du 3 au 11 mars inclusivement. La rue Saint-Pierre sera pour sa part fermée entre les rues Sainte-Anne et Frontenac le vendredi 3 mars, de 17 h à 22 h environ, de même que le samedi 11 mars, de 14 h à 19 h, alors que la voie sera le théâtre de rassemblements et de déplacements des délégations en marge des cérémonies d’ouverture et de clôture. Les citoyens sont invités à en prendre bonne note, particulièrement pour le retour à la maison ce vendredi.

PROJECTION EXTÉRIEURE

Les citoyens qui n’ont pas leur billet pour les cérémonies auront tout de même l’occasion d’en vivre pleinement l’ambiance, alors qu’elles seront projetées en direct à la Place des Jeux. En plus d’assister au spectacle de haute voltige exclusif du Cirque de la Pointe-Sèche, la foule rassemblée devant le Centre Premier Tech sera aux premières loges pour ressentir la fébrilité et l’effervescence qui animeront les 19 délégations, juste avant d’entrer dans l’amphithéâtre. L’animation de la Place des Jeux s’amorcera dès 17 h ce vendredi, en attendant le début de la cérémonie à 19 h. Quant à la cérémonie de fermeture du 11 mars à 16 h, l’animation débutera une heure plus tôt, à 15 h.

Pendant toute la période des Jeux, étant donné l’affluence accrue en ville et dans le secteur, les citoyens sont conviés à prévoir du temps supplémentaire pour leurs déplacements. Autour des principaux sites de compétition ou rassemblements, il faudra d’ailleurs s’attendre à être stationné à plus grande distance qu’à l’habitude... Le transport actif sera de mise!

RELÂCHE

Alors que la Ville prépare habituellement une programmation complète pour la semaine de relâche, c’est aux Jeux du Québec et à la Place des Jeux que celle-ci se passe cette année! Le Service loisirs, culture et communautaire a joint ses efforts aux autres partenaires présents à la Place des Jeux et a choisi d’y concentrer l’essentiel de ses énergies. Spectacles laser, de cirque et de feu, visualisation 3D, bus-arcades, animations familiales de cirque et de jonglerie, journée du 50e anniversaire, 5 à 7… La programmation y sera chaque jour unique, colorée et éclatée. Rendez-vous à rdl2022.jeuxduquebec.com sous Activités pour l’horaire quotidien et les détails. À noter que les chiens sont interdits sur le site.

OUVERTURE DES INFRASTRUCTURES

Finalement, tant que la météo demeurera propice, les anneaux de glace seront accessibles tous les jours de la relâche de 10 h à 21 h et la glissade de 11 h à 16 h. Le ski de fond et les patinoires de quartier garderont leur horaire habituel. Comme toujours, le site web est LA référence à consulter avant de se déplacer : VilleRDL.ca/patinoires. La bibliothèque Françoise-Bédard offrira également des heures d’affluence prolongées, alors qu’elle ouvrira ses portes dès 9 h du 6 au 10 mars.