Le compte à rebours est lancé

À quelques jours de la 56e Finale des Jeux du Québec qui se déroulera du 3 au 11 mars à Rivière-du-Loup, le comité organisateur de l’événement sportif se dit fin prêt à accueillir plus de 3300 jeunes athlètes de partout dans la province.

Initialement prévue en 2021, la Finale avait été reportée en mars 2022, puis annulée de nouveau. Le report pour 2023 a ensuite été annoncée, quelques mois plus tard. En tout, trois comités organisateurs ont été mobilisés, modifiés, dissociés.

«Ça a été trois fois des embauches. Au premier report, on était une douzaine d’employés. De cette mouture-là, on est trois encore en poste. [Le] deuxième comité organisateur [..] en janvier, quand on a annulé, on était 38 employés», mentionne Karine Malenfant, directrice générale du comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec.

Tous ces reports et les changements qu’ils entrainent ont poussé plusieurs personnes à se trouver d’autres emplois, d’autres occupations. «En ce moment, on est à peu près à 33 % d’employés qui étaient là au début dans les deux premiers comités organisateurs. C’est quand même plus de 60 % de nouveaux employés», explique Karine Malenfant.

Même avec une certaine «base» du travail, le troisième comité organisateur avait tout de même du pain sur la planche. Après la formation du personnel, des ajustements auprès de partenaires, des décisions difficiles à prendre et des dossiers qui ont dû être recommencé à zéro, Karine Malenfant souligne néanmoins du positif. «Les gens qui sont là, ils sont là pour les bonnes raisons, pour la cause, pour les jeunes, pour le sport, pour l’événementiel. Il y a une ambiance dans le comité organisateur», exprime la directrice générale.

PLACE AUX JEUX

Les prochains jours seront mouvementés à Rivière-du-Loup. La Place des Jeux, aménagée dans le stationnement du Centre Premier Tech, offrira plusieurs activités et de l’animation afin de divertir les participants, les spectateurs, les visiteurs et la population de Rivière-du-Loup, tous les jours de compétitions. D’ailleurs, cette année, la Ville de Rivière-du-Loup a décidé d’intégrer sa programmation pour la semaine de relâche à celle de la Finale. «Les deux événements se côtoient et c’est extraordinaire», ajoute Karine Malenfant.

La cérémonie d’ouverture de la 56e Finale des Jeux du Québec se tiendra de 17h à 22h, le vendredi 3 mars. Les 19 délégations y feront leur entrée, puis les officiels et les athlètes, leur serment. C’est également lors de cette soirée que l’on procèdera à l’allumage de la Flamme des Jeux. Une soirée «grandiose» et qui promet, selon Karine Malenfant, alors qu’elle se terminera avec un spectacle du Cirque de la Pointe-Sèche.

Tous les billets pour assister à la cérémonie se sont vendus rapidement. «On avait fait une prévente de billets pour les membres du Fan Club. Il y avait 200 billets qui étaient réservé pour [ces] membres. Ça s’est vendu en 90 secondes. Le lendemain, on ouvrait à la population générale. Il y avait 1200 billets. Ça s’est vendu. Sur l’heure du midi, je pense qu’il n’y en avait plus», explique la directrice générale.

Il sera toutefois possible de suivre la cérémonie ainsi que les différentes compétitions, sur les écrans géants installés à l’extérieur du Centre Premier Tech. Elles seront également diffusées sur le Web, soit sur la page Facebook des Jeux du Québec. Une émission spéciale avec MAtv sera également diffusée à la télévision.