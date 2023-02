Une formation pour des bénévoles de la 56e Finale des Jeux du Québec

Le 28 janvier dernier, 150 bénévoles-organisateurs ainsi que 30 employés de la 56e Finale des Jeux du Québec ont participé à une formation sous la supervision de SPORTSQUÉBEC au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Les délégués en sont ressortis plus outillés à réagir rapidement et efficacement en cas de situation de crise.

«On les réunissait pour faire de petites simulations et de plus grandes mises en situation de choses qui pourraient arriver durant la finale», a expliqué Laura Martin, directrice générale adjointe aux communications et à la mobilisation pour la 56e Finale des Jeux du Québec. Les bénévoles ont donc plongé dans des mises en scène un peu loufoques pour pratiquer les démarches à suivre lors d’imprévus.

Durant l’avant-midi de formation, les participants ont fait dû réagir à un athlète blessé, à un début incendie, à un bris d’aqueduc et à une tempête de neige. «C’est une manière de tester la communication entre les membres des équipes et avec le comité organisateur» indique Mme Martin.

La rencontre a permis aux délégués de peaufiner leur préparation ainsi que de créer un sentiment d’esprit d’équipe. Différents moyens et solutions ont été trouvés pour gérer d’éventuels obstacles lors de l’évènement sportif d’envergure. Le comité organisateur a trouvé la rencontre très formatrice. En plus, les participants à la formation ont pu rencontrer un invité-surprise : Pierre Harvey, un ex-Olympien ayant participé la première Finale de 1971 à Rivière-du-Loup. «Il est venu encourager les bénévoles et leur témoigner de leur importance à l’approche de la Finale», a souligné Mme Martin.

À une trentaine de jours des Jeux, l’organisation est presque prête à tenir la Finale. Selonla directrice générale adjointe, les bénévoles sont investis et engagés. À ce jour, le recrutement des bénévoles va bon train : 1500 bénévoles se sont inscrits pour donner main forte lors des compétitions sportives. Elle mentionne que leur objectif de 2000 bénévoles était ambitieux, mais que l’organisation est satisfaite des résultats. D’ailleurs, des gens continuent de soumettre leur nom, donc le nombre de bénévoles continue d’augmenter de jour en jour.