56e Finale des Jeux du Québec : le Cirque de la Pointe-Sèche au cœur des cérémonies

Voir la galerie de photos

L’organisation de la 56e Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup a dévoilé, ce 30 janvier, que le Cirque de la Pointe-Sèche de Saint-Germain-de-Kamouraska serait à la barre des cérémonies d’ouverture et de fermeture de l’évènement sportif d’envergure. Elyme Gilbert, fondateur du cirque promet des prestations originales inspirées du concept du spectacle de l’été 2022 «Charcoal» le 3 mars à 19 h et le 11 mars à 16 h.

«Ils vont exploiter l’idée des mineurs qui sont à la recherche de la lumière dans un monde de poussière, un peu pour faire une analogie avec ce qu’ont vécu les jeunes athlètes dans les dernières années avec la pandémie. Il y a eu une période sombre, mais maintenant on est là dans la lumière pour les accueillir et leur permettre de se dépasser dans leurs sports. Ça va être deux grandes célébrations!», a raconté la directrice générale adjointe aux communications et à la mobilisation, Laura Martin.

Le défi est de taille pour les artistes du cirque, mais M. Gilbert estime qu’ils sont prêts à le relever. Lors du début et de la clôture des jeux, il souhaite en mettre plein la vue aux spectateurs, mais aussi aux jeunes athlètes par les différents numéros acrobatiques qui mélangeront de la jonglerie, du trampoline au mur, du BMX, notamment. «Je trouvais que c’était un beau mélange l’acrobatie et l’athlétisme. Pour les deux disciplines, c'est le corps humain qui se dépasse», confie-t-il.

Le but ultime, selon M. Gilbert, est de donner de la motivation aux jeunes pour leurs compétitions et de donner une ambiance festive pour que tout le monde s’y plaise. Bien que les spectacles reprennent des éléments présentés à Saint-Germain-de-Kamouraska durant la dernière saison estivale, les prestations seront uniques puisque de nouveaux éléments seront ajoutés comme de la batucada, une musique de percussions jouée par une trentaine de musiciens.

D’après Mme Martin, le Cirque de la Pointe-Sèche représente très bien la région et marie à la fois le côté athlétique de l’évènement sportif et le côté artistique. Elle croit que le spectacle d’acrobatie inspirera les athlètes. «Je pense que les gens ne regretteront pas d’être là et vont s’en souvenir probablement toute leur vie d’avoir assisté à ces cérémonies-là», soutient-elle.

En plus des acrobates, les spectateurs auront droit à des prestations d’artistes et à l’animation de la journaliste et chroniqueuse à TVA Québec et Salut Bonjour weekend, Pascal Robitaille, qui a débuté sa carrière à Rivière-du-Loup. «Les cérémonies des Jeux du Québec c’est un peu comme aux Jeux olympiques, il y a l’entrée des délégations, le défilé des athlètes qui vont entrer dans le Centre Premier Tech. C’est une étape vraiment importante des cérémonies. Frissons garantis en voyant la fierté dans les yeux de ces jeunes-là, ça va vraiment créer une ambiance survoltée», indique la directrice générale adjointe. Des clins d’œil au 50e anniversaire de la Finale des Jeux du Québec de 1971 auront lieu durant les cérémonies.

Au total, 1200 billets par cérémonie seront disponibles au cout de 25 $. Pour les membres du Fan-club 2021 qui compte 2000 membres, 200 places par représentation seront en prévente le vendredi 3 février dès 8 h. Dès le lendemain à la même heure, les 1000 autres sièges pour l’ouverture et la fermeture pourront être réservés par le site internet de la Finale ou sur la page Facebook des Jeux du Québec.

Les personnes qui n’auront pas l’occasion d’entrer à l’intérieur du Centre Premier Tech pour assister aux cérémonies pourront les voir à partir d’écrans géants situés à la Place des Jeux Premier Tech, soit dans le stationnement de l’aréna. Ceux qui braveront le froid auront la chance de participer à l’allumage de la vasque des Jeux. Les représentations seront aussi diffusées en direct sur les ondes de Matv partout au Québec et sur le web à matv.ca ainsi que retransmises sur la page Facebook des Jeux du Québec.