J.A. St-Pierre & Fils : l’endroit l’idéal pour joindre la folie des vélos à assistance électriques

Envie de vous promener à vélo sans avoir à vous soucier des facteurs extérieurs comme les côtes et le vent, de réaliser de plus longues promenades ou d’aller simplement plus vite tout en dépensant…moins d’énergie? Vous n’êtes pas les seuls et c’est pourquoi le vélo à assistance électrique est aujourd’hui si populaire.

Après avoir été adoptés rapidement en Europe, où les déplacements sur deux roues font partie des mœurs, voilà que les vélos à assistance électrique gagnent l’Amérique du Nord. Le Québec et le Bas-Saint-Laurent ne font d’ailleurs pas exception, puisqu’on y constate qu’ils sont désormais très recherchés.

«C’est un produit en grande demande depuis quelques années déjà. Je dirais même que cette gamme représente maintenant près de 50 % de nos ventes de vélos adultes», confirme Sébastien Ouellet, responsable de la section des sports chez J.A. St-Pierre & Fils de Témiscouata-sur-le-Lac.

L’endroit est une référence dans la région pour les cyclistes souhaitant se procurer un vélo d’assistance électrique. Déjà, des dizaines de modèles sont disponibles en magasin pour répondre aux volontés de la clientèle en vue de la prochaine saison estivale. Un inventaire de vélos à roues surdimensionnées est aussi accessible pour ceux et celles qui veulent profiter des pistes enneigées dès maintenant.

«Les ‘’fatbikes électriques‘’, c’est un créneau qui a vraiment explosé», explique d’ailleurs Sébastien Ouellet, au cœur du magasin de 40 000 pieds carrés. «On constate aussi que les vélos de montagne électriques gagnent en popularité. La clientèle veut avoir plus d’autonomie, plus de liberté et avoir la possibilité d’effectuer de plus longues sorties.»

POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS LES USAGES

Il faut savoir que les vélos à assistance électrique sont munis d’une batterie au lithium, d’un moteur et de systèmes de propulsion qui donnent un petit coup de pouce aux cyclistes qui veulent aller un peu plus vite, un peu plus loin et un peu plus haut.

Ils ne s’agit pas de vélos électriques entièrement automatiques, mais plutôt de vélos dont le moteur aide à faire plus, tout en dépensant moins d’énergie. Un allié parfait pour toutes sortes d’occasions, y compris les sorties en famille.

La beauté des vélos à assistance électrique, c’est aussi qu’ils sont accessibles pour tous les types de cyclistes. Peu importe leur horizon ou leurs capacités physiques, qu’ils aient une limitation ou simplement l’envie de ne pas forcer dans les côtes et contre le vent, les personnes qui les essaient trouvent toujours leur compte et finissent convaincues de leur valeur ajoutée.

«Monsieur et madame tout le monde peuvent maintenant partir pour une balade de 50 km, sans trop de soucis. Avant, ce n’était pas possible.»

BIEN CONNAÎTRE SES BESOINS

Il est toutefois important de bien savoir quelle utilité on compte en faire afin de se procurer le modèle qui correspond le mieux à ses besoins, souligne Sébastien Ouellet.

Souhaitez-vous faire vous rendre au travail en ville, effectuer de longues sorties la fin de semaine ou encore pédaler dans les sentiers, la neige et le sable? Difficile de tout faire avec la même machine, mais des vélos électriques dédiés à chacune des pratiques sont disponibles en magasin.

«Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les prix et notre équipe saura vous conseiller afin de trouver le vélo qui vous correspond le mieux», assure M. Ouellet, précisant que l’autonomie et la puissance de la batterie (de 40 à 70 km, en moyenne, selon l’utilisation) et la qualité des composantes mécaniques et électriques auront naturellement un impact sur le prix à débourser.

Chez J.A. St-Pierre & Fils, les amateurs retrouveront plusieurs marques reconnues telles Norco, Leon Cycle et Action Vélo Plus. Il faut s’attendre à investir plus de 2 000 $ pour un vélo à assistance électrique. Un achat considérable, mais que les adeptes ne regrettent jamais.

«Les gens nous confient souvent avoir redécouvert le vélo, grâce à leur vélo électrique!», raconte Sébastien Ouellet.

Et l’entretien dans tout cela? L’équipe de J.A. St-Pierre & Fils répondra présente, comme toujours. «On monte tous nos vélos nous-mêmes et on s’occupe de l’entretien et de la maintenance pour toute notre gamme. Tout se fait ici même», confirme le spécialiste.

Pour davantage d’informations, pour trouver un vélo à assistance électrique ou non, ne cherchez pas plus loin et visitez la succursale de J.A. St-Pierre & Fils située au 70, boulevard Phil-Latulippe, à Témiscouata-sur-le-Lac. Il est aussi possible de contacter les membres de son équipe au (418) 854-2100.