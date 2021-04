Trois conseils pour rédiger un article SEO friendly

Vous voulez que votre entreprise se développe sans augmenter votre budget marketing ? Assurez-vous donc de produire du contenu qui sera convivial pour le référencement. Les sites web optimisés pour les moteurs de recherche (SEO) se classent plus haut dans les moteurs de recherche.

Si votre site web apparaît sur la première page, vous obtiendrez plus de clics, de partages, de mentions J'aime et d'engagement. Mais si personne ne trouve votre page, alors même les articles les mieux écrits seront inutiles. Voici 3 conseils pour rédiger un article SEO friendly.

Qu’est-ce que le SEO ?

La définition la plus simple du « Search Engine Optimization », ou SEO, est que le SEO est le processus d'optimisation de votre site web pour les moteurs de recherche. L'optimisation dans le contexte SEO signifie, entre autres, de s'assurer que les moteurs de recherche peuvent facilement accéder et indexer votre site Web, d’avoir un contenu de haute qualité qui correspond à l'intention du chercheur, et de donner aux moteurs de recherche les bons signaux pour comprendre la structure de votre site web.

Que veut-on dire par « SEO friendly » ?

Le contenu optimisé pour le référencement est le type de contenu créé de manière à aider les moteurs de recherche à le classer en haut de la liste. Bien que certains spécialistes du marketing pensent que cela signifie qu'il devrait être bourré de mots clés, il est vraiment destiné à aider les moteurs de recherche à trouver, comprendre et associer votre contenu au sujet que vous essayez de couvrir.

Rendre votre contenu « SEO friendly » pour le référencement nécessite bien plus que la simple utilisation de mots-clés dans vos publications, vidéos et autres formes de contenu.

3 conseils pour rédiger un article SEO friendly

Utilisez des titres et des sous-titres

L'utilisation de titres et de sous-titres fait plusieurs choses pour l'optimisation du référencement. Premièrement, cela rend votre article plus facile à lire pour vos lecteurs. Les gens sont plus susceptibles de partager des choses faciles à lire.

Il en va de même pour les robots des moteurs de recherche. Lorsqu'ils parcourent votre site, ils reconnaissent vos titres et les utilisent pour mieux comprendre votre contenu, par exemple, quelles parties sont les plus importantes, etc.

Choisissez les bons mots-clés

Commencez par identifier des mots-clés pertinents pour votre sujet d’article. Pour vous aider, vous pouvez utiliser les outils de planification de mots-clés comme celui de Google, ou embauchez une agence SEO pour le faire pour vous.

Une fois que vous avez commencé à écrire, utilisez les mots-clés dans les titres et sous-titres, les méta-descriptions, les balises ALT et le corps du texte.

Ajouter des liens vers vos articles précédents

L'une des façons dont les moteurs de recherche classent le contenu est le nombre de liens vers des articles précédents, ou « backlinks », qu'ils obtiennent. Un bon contenu a tendance à contenir beaucoup de backlinks, à la fois externes et internes.

Si vous souhaitez générer du trafic sur votre site web et classer vos anciens contenus plus haut, vous ne pouvez pas oublier de créer un lien vers eux à partir de vos nouveaux articles.

De plus, les liens vers des sites web de grande qualité et réputés augmentent la crédibilité de votre propre site. Plus les liens sont bons, plus votre page sera mieux classée dans les résultats de recherche.

Les spécialistes d’une agence SEO ont l’expérience et les connaissances nécessaires pour optimiser votre site web et son contenu. Ils peuvent vous offrir des solutions de référencement utiles et efficaces pour votre entreprise. Si vous n’êtes pas à l’aise de créer du contenu SEO friendly, n’hésitez pas à les contacter.