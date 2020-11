Les aquariums au Québec : comment faire diminuer le pH

Le pH normal d’un aquarium se situe normalement entre 5,5 et 7,5. Certaines espèces requièrent une eau plus acide ou basique en fonction de leur milieu d’origine et de leur mode de vie. Peu importe le problème, il est important d’y remédier rapidement pour éviter que vos poissons tombent malades.

De nombreuses raisons peuvent expliquer l’augmentation du pH de votre aquarium au Québec. Il peut y avoir un élément trop acide dans l’écosystème ou bien les échanges d’oxygène et de gaz carbonique peuvent être déréglés. En général, les problèmes de pH proviennent d’une eau trop acide.

Voici quelques trucs pour diminuer l’acidité de votre aquarium :

Introduction de tourbe

Vous pouvez facilement acheter un concentré d’extrait de tourbe dans un magasin spécialisé dans l’aquariophilie. Ce produit est normalement installé directement dans votre système de filtration. Après son installation, l’eau prendra une teinte un peu différente, car la tourbe libère du tannin dans l’eau. Ce phénomène est tout à fait normal et inoffensif pour vos poissons. La tourbe agit doucement sur le pH et son efficacité diminue avec le temps. Si vous optez pour cette solution, vous devrez sûrement changer la tourbe trois ou quatre fois par année.

Introduction de bois flotté

Dans les magasins spécialisés dans l’aquariophilie, vous pouvez également trouver du bois flotté conçu spécialement pour filtrer votre aquarium. Tout comme la tourbe, le bois flotté colore légèrement l’eau et permet de diminuer doucement le pH de l’eau. De plus, il est très important d’acheter son bois flotté et de ne pas introduire du bois trouver dans la nature. Même si le matériau est 100 % naturel, le bois peut contenir des bactéries ou des produits chimiques nocifs pour les poissons.

Diffusion de gaz carbonique

Une cause fréquente d’augmentation du pH dans un aquarium est une diminution trop importante du taux de gaz carboniques. Ce phénomène survient souvent dans les écosystèmes contenant de nombreux végétaux et peu de poissons. Pour augmenter le pH de l’eau, il suffit d’installer un système de diffusion de CO2. En plus de stabiliser les échanges de l’écosystème, le surplus de CO2 favorise la croissance des végétaux aquatiques. Cette solution est de plus en plus populaire parmi les aquariophiles, car elle est simple à contrôler et elle améliore l’apparence générale des plantes. Cependant, les systèmes de diffusion de gaz carbonique et les recharges sont assez dispendieux. Les coûts d’entretien augmentent ainsi considérablement.

Diminution de l’agitation de l’eau

Bien qu’il soit important de brasser l’eau pour favoriser une bonne oxygénation, lorsque cette manipulation est effectuée trop souvent, elle entraîne l’augmentation du pH.

Vérification de tous les items de l’aquarium

Même si vous avez acheté tous les éléments de votre écosystème dans un magasin spécialisé en aquariophilie, il est possible qu’ils modifient le pH de l’eau. Par exemple, une roche trop calcaire entraîne l’augmentation de l’acidité de l’eau. Ainsi, vous pouvez simplement faire des tests de pH sur chacun des éléments de votre aquarium pour vous assurer qu’ils sont neutres.