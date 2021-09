Aux Fous Brassant lance la première édition de la «Pétille Culturelle», une bière qui soutient la vie culturelle louperivoise. C’est dans un désir constant de soutenir le milieu culturel et citoyen de Rivière-du-Loup qu’a été initialement créée cette bière, nommée la Princesse en 2017, qui avait pour but de souligner les 100 ans du cinéma Princesse.

Soucieux de poursuivre cette implication locale, l’équipe des Fous Brassant a donc décidé de conserver cette recette et de lancer la «Pétille Culturelle», une bière dédiée à des initiatives citoyennes et culturelles qui varieront au fil des ans. Cette bière de blé allemande rafraichissante, dotée d’une belle acidité amenée par le blé, qui se marie à des arômes de bananes et de clous de girofle, typiques du style.

En achetant cette bière, vous contribuez directement à la richesse et à la vivacité culturelle de Rivière-du-Loup. Sur le même principe que la palette de dégusta9on dédiée annuellement à un organisme communautaire de la région, la «Pétille Culturelle » portera les couleurs d’une mission culturelle locale différente chaque année, tout en lui apportant un coup de pouce financier.

Pour son lancement officiel, la « Pétille Culturelle » sera disponible en canette dès le 28 aout dans différents points de vente des Fous Brassant à Rivière-du-Loup et directement à la microbrasserie.

UNE PREMIÈRE ANNÉE AUX COULEURS DU SONAR

Pour la première année, la « Pétille Culturelle » prendra les couleurs du Sonar, un espace de création musicale qui a à coeur le développement de la carrière professionnelle et artistique des musiciens de notre région.

Le Sonar est un espace créatif multiservice dédié à la musique québécoise à saveur actuelle. L’organisme opère à Rivière-du-Loup un studio d'enregistrement et de mixage, offre des services à la carte aux artistes en développement de carrière, et diffuse des spectacles depuis 2017.

Aux Fous Brassant

262 Rue Lafontaine,

Rivière-du-Loup,

1 (418) 605-1644