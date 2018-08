Cabano Fleuriste, boutique cadeaux fait peau neuve

Six semaines après l’ouverture de la nouvelle boutique de fleurs et cadeaux, Cabano Fleuriste, les nouvelles propriétaires, Johanny Briand et Karlyne Tardif, ont célébré ce démarrage réussi. Relocalisé au coeur de la rue Commerciale Nord, face au parc Clair-Soleil à Témiscouata-sur-le-Lac, cette nouvelle adresse contribue à l’atteinte et même au dépassement des objectifs d’affaires pour les premiers mois d’opération.



Mesdames Briand et Tardif sont très heureuses de leurs premiers résultats en tant qu’entrepreneures. Elles ont tenu à remercier leurs partenaires, amis et familles qui les ont supportées dans ce projet, lors d’une soirée organisée pour souligner l’inauguration officielle de la boutique.



Karlyne Tardif ont souligné la chance qu’elles ont de pouvoir compter dans leur équipe, Maryse Bossé, fleuriste à l’emploi de l’entreprise depuis plus de 20 ans. “Nous sommes tout de même débutantes dans le domaine et c’est un privilège de pouvoir bénéficier de l’expérience de Maryse!”, ajoute-t-elle.



Les jeunes femmes d’affaires ont plusieurs projets sur leur table de travail, entre autres une boutique en ligne sera disponible dès l’automne pour faciliter le magasinage et les achats de leur clientèle. De belles collaborations avec des entreprises de la région, telle que DJ Carl Événements, sont également dans la mire.

Cabano Fleuriste

761-D Rue Commerciale Nord

Témiscouata-sur-le-Lac

QC G0L 1E0

(418) 854-2647