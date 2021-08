L’incendie de tourbière à Saint-Modeste est maitrisé

Très tôt ce matin, les pompiers présents au feu de tourbière chez l’entreprise Premier Tech à Saint-Modeste ont quitté les lieux puisque le brasier était maitrisé. Il ne restait que quelques foyers d’incendie qui ont été surveillés toute la nuit par des employés de la compagnie.

Vers 6 h ce matin, une équipe de cinq pompiers forestiers de la SOPFEU est allée donner un coup de main aux gens sur place pour pomper et éteindre les petits feux restants. Un peu avant midi, le chef aux opérations du SSIRDL, Alexandre Perreault, se rendait sur place pour évaluer la situation. Au besoin, une équipe de pompiers se rendra sur place pour finaliser l’extinction.

La température a vraiment joué en leur faveur hier soir. Les vents ont considérablement diminué et la pluie, qui ne se faisait plus attendre, est tombée un peu, aidant les sapeurs dans leur travail. L’avion-citerne, qui a effectué plusieurs largages, a permis d’arrêter la progression du feu vers la forêt d’après M. Perreault. La distance entre les arbres et la tourbe était de seulement 500 mètres.

Malgré la difficulté d’éteindre un feu de tourbe puisqu’il y a toujours un effet de tisonnage en dessous de la terre, le feu a été circonscrit. Le chef aux opérations allègue que tout s’est très bien déroulé : «Ça a super bien été. Belle collaboration avec toutes les casernes, on est vraiment content. Aussi, il faut souligner que Tourbières Berger sont venus aider même si c’était chez Premier Tech. Il y a eu un beau travail d’équipe». Plusieurs agriculteurs ont d’ailleurs offert leur aide avec leur machinerie agricole pour venir à bout du feu.