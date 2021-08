Incendie dans une tourbière à Saint-Modeste

Un incendie fait actuellement rage dans une tourbière de l'entreprise Premier Tech à Saint-Modeste depuis 16 h 40 vendredi. Au total, une cinquantaine de pompiers sont engagés dans l'intervention qui se déroule sous une chaleur écrasante.

Le directeur du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup a fait appel à la SOPFEU et un appareil CL-415 de Québec est arrivé sur les lieux juste avant 19 h 20. Ce dernier a été dépêché pour de la prévention afin d'éviter une propagation dans la forêt. L'avion-citerne a quitté environ une heure après son arrivée, le feu étant sous contrôle et ayant beaucoup diminué. Selon M. Bérubé rencontré sur les lieux, c'est une défectuosité qui a engendré la surchauffe d'un tracteur qui est à l'origine du feu.

Heureusement, le brasier qui a parcouru 9 hectares ne progresse plus. Le vent a considérablement diminué vers 19 h, ce qui a aidé à prendre le dessus sur l'incendie. De la pluie était prévue plus tard en soirée, cependant, l'orage a changé de direction, compliquant un peu le travail des sapeurs. Malgré tout, vers 21 h 10, Éric Bérubé a confirmé, via les réseaux sociaux, que le feu était contrôlé à 90 %.

L'odeur de brûlé se fait ressentir jusqu'au coeur du village. L'incendie n'est pas sans rappeler l'important feu d'aout 2014 aussi à Saint-Modeste.

Des pompiers des casernes de Rivière-du-Loup, Saint-Modeste, Saint-Antonin, Saint-Arsène et de Saint-Épiphane sont sur les lieux. Des employés de Premier Tech ainsi que des agriculteurs ont prêté main forte aux services incendie.

Plus de détails suivront.