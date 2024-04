Chasse à l'homme entre Sainte-Angèle-de-Mérici et Notre-Dame-des-Neiges

Deux suspects ont été arrêtés par des policiers de la Sûreté du Québec à Notre-Dame-des-Neiges, sur la route 132 peu après 10 h 30 le 25 avril, en lien avec une agression armée qui aurait été commise dans le secteur de Sainte-Angèle-de-Mérici, dans la MRC de La Mitis.

Un homme de 31 ans a été blessé par arme à feu dans une résidence de la rue Laurent Thibault à Sainte-Angèle-de-Mérici ce matin vers 9 h 30. La Sûreté du Québec a immédiatement déclenché une opération policière sur les différents axes routiers du Bas-Saint-Laurent dans le but de localiser le véhicule suspect. Un peu plus de 100 kilomètres séparent le lieu de la présumée agression armée et l’endroit de l’arrestation des deux individus.

Selon nos informations, des recherches ont été menées de Matane jusqu'à Rivière-du-Loup afin de les retrouver. Un témoin raconte que son véhicule a été fouillé alors qu'il circulait sur la route 132, près de la route Athanase, à l'entrée de Matane.

D'après la Sûreté du Québec, les deux suspects, un homme et une femme, sont présentement interrogés par la Division des enquêtes sur les crimes majeurs. Des techniciens en identité judiciaire sont également sur les différentes scènes.

La victime a été transférée vers un centre hospitalier afin de soigner des blessures sérieuses qui ne mettraient pas sa vie en danger actuellement.

Plus d'informations suivront.