Incendie à Saint-Cyprien

Une résidence du 4e rang à Saint-Cyprien a été ravagée par un violent incendie qui s’est déclaré peu avant 9 h, ce vendredi 30 octobre. La maison est une perte totale, mais heureusement, personne n'a été blessé.

À l'arrivée des premiers pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Cyprien, le brasier faisait rage au sous-sol. Les flammes y étaient fortes et de la fumée s'échappait déjà de la toiture. Le feu s'est ensuite rapidement propagé, forçant les sapeurs à opter pour une stratégie défensive à l'extérieur.

«On a vérifié pour voir si on pouvait rentrer, mais je l'ai interdit, puisque la situation était trop avancée. On a donc procédé en attaque défensive. On s'est concentré du côté [est] qui n'était pas embrasé pour essayer d'évacuer le plus de chaleur possible», a confié le directeur incendie, Christian Ouellet.

Au cours de l'intervention, au moment où les flammes étaient très intenses du côté ouest, les pompiers ont aussi été surpris par un changement de direction du vent. Selon le chef pompier, celui-ci a causé certains problèmes. Un petit entrepôt a aussi dû être protégé afin d'éviter la propagation des flammes.

Notons que les pompiers de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Clément et Saint-Jean-de-Dieu ont également répondu à l'appel d'entraide. Une trentaine de sapeurs étaient sur les lieux, vers 10 h.

Selon ce qui a été confirmé sur place, la résidence appartenait à un lieutenant du Service de sécurité incendie de Saint-Cyprien. Il était absent lorsque l'incendie s'est déclaré.

L'homme, qui tenait à participer au combat, a été assigné sur le transport de l'eau. «Il a été très professionnel», a souligné Christian Ouellet.

Évidemment, l'intervention a été émotive pour plusieurs pompiers. «C'est certain que ça nous touche», a avoué M. Ouellet, notant un grand sentiment d'appartenance au sein de la municipalité et également une belle solidarité auprès des municipalités voisines.

Davantage de détails suivront...

Collaboration : François Drouin