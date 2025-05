Boîtes aux lettres forcées à Notre-Dame-du-Portage et Saint-Antonin

Dans la nuit du 5 mai au 6 mai, quatre boites postales ont été endommagées à Notre-Dame-du Portage et Saint-Antonin. Leur contenu aurait été dérobé. Une enquête a été ouverte par la Sûreté du Québec.

Le ou les auteurs de ces actes auraient fait l’usage d’outils pour briser la serrure. Un témoin a rapporté avoir vu un véhicule suspect stationné près des boites aux lettres forcées, sur la route de la Montagne à Notre-Dame-du-Portage. Il s’agit d’une berline qui est endommagée à l’aile du côté passager.

Pour le moment, aucune arrestation n’a été effectuée. Le porte-parole de la Sûreté du Québec Frédéric Deshaies confirme qu’une enquête est en cours.

La semaine dernière, Info Dimanche rapportait que des boites aux lettres avaient été endommagées au Témiscouata, à Dégelis et Témiscouata-sur-le-Lac.

Quatre boîtes aux lettres ont été retrouvées ouvertes, dont trois sur la rue de la Montagne et une sur la rue du Couvent, à Saint-Antonin. Cela fait maintenant un an qu’on recense une montée d’actes de ces méfaits dans les municipalités, selon la Sûreté du Québec. On peut expliquer la hausse des actes de vandalisme avec l’ouverture de la période des impôts qui nécessite un envoi des chèques par voie postale pour les travailleurs.

La Sûreté du Québec invite la population à signaler tout comportement suspect et à prendre des précautions en contactant le poste de Rivière-du-Loup au (418) 862-6303. Cette démarche est confidentielle.