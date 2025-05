Une bétonnière pleine se renverse sur la route 291 à Cacouna

Une bétonnière de l’entreprise Béton Provincial a effectué une sortie de route suivie d’un capotage, le long de la route 291 à Cacouna, près de la Ferme Sigamel vers 15 h 30 le mercredi 7 mai. Heureusement, les blessures subies par le conducteur ne mettraient pas sa vie en danger. Il a été conduit vers le centre hospitalier par les paramédics.

À l’arrivée des services d’urgence, le conducteur du poids lourd avait réussi à sortir de l’habitable par lui-même. «Notre priorité était d’aller voir s’il y avait des écoulements de diesel, d’huile ou de béton dans la rivière. On a fait de l’endiguement. Présentement nous n’avons aucune fuite», explique le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup, Alexandre Perreault.

L’accident s’est produit dans une ligne droite, sur la route 291 à Cacouna. Le poids lourd transportant une pleine charge de béton a terminé sa course dans un petit cours d’eau, au fond d’un fossé. Sous l’impact, la cuve s’est détachée du camion. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident.

Selon la Sûreté du Québec, une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de la sortie de route. Urgence-Environnement a été prévenue de cette sortie de route. «On va vider le diesel avant de remettre le camion sur ses roues. On s’entend que ce sera complexe et que ça prendra quelque temps», ajoute M. Perreault.

Les services d’urgence recommandent d’éviter le secteur, le temps de l’opération de transbordement, qui pourrait s’étendre sur plusieurs heures. La circulation se fait actuellement en alternance sur la route 291.