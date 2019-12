Incendie à la Villa des Basques : les résidents tous relocalisés

Les 71 locataires de la résidence pour ainés La Villa des Basques de Trois-Pistoles, évacués la nuit dernière à la suite d'un incendie, ont trouvé un nouveau lieu d'hébergement, a confirmé le CISSS du Bas-Saint-Laurent, ce dimanche 29 décembre en début d'après-midi.

Ainsi, moins de 12 heures après l'intervention des pompiers sur la rue Père-Nouvel, les locataires autonomes et semi-autonomes ont tous été relocalisés, avec succès, dans des résidences privées et CHSLD de la région (principalement à Rivière-du-Loup et Rimouski). Une trentaine d'entre eux ont également été accueillis chez des membres de leur famille.

«Cet avant-midi, nous avons procédé à une évaluation de la condition physique de tous les résidents. Un profil de vulnérabilité a aussi été réalisé pour trouver des places d'hébergement adéquates en fonction de leurs besoins. La relocalisation a été complétée sur l'heure du midi», a assuré Sany Maltais, coordonnatrice de la sécurité civile et des mesures d'urgence au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

«Étant dans l'inconnu quant au délai de réintégration, nous nous sommes assurés que nos ainés soient relocalisés dans des endroits où il n'y a pas de contrainte de temps. Nous sommes en mesure de les garder et de prendre soins d'eux jusqu'au moment où nous serons prêts pour la réintégration à la Villa des Basques», a-t-il ajouté.

Il est d'ailleurs trop tôt pour savoir à quel point la résidence a été endommagée et combien de temps prendront les travaux à effectuer. Selon la SQ, il n'est pas ici question de perte totale. Une partie des dommages est aussi liée à l'extinction du brasier avec l'eau.

INTERVENTION ET ENQUÊTE

Vers 8 h dimanche matin, la Sûreté du Québec confirmait qu'un enquêteur et un technicien spécialisé en scène d'incendie enquêtaient sur cet incendie important qui s'est déclaré la nuit dernière à la La Villa des Basques.

Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 2 h du matin après avoir reçu un appel d'urgence (alarme automatique). Plusieurs casernes incendie de la région, dont Trois-Pistoles, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Éloi, Saint-Simon, L'Isle-Verte et Rivière-du-Loup ont été dépêchées sur place et ont combattu le brasier qui aurait causé des dommages considérables. Une trentaine de sapeurs sont intervenus.

À son arrivée sur la rue Père-Nouvel, la première équipe de pompiers s'est concentrée sur l'évacuation de la résidence, en collaboration avec les employés présents, les paramédics et les agents de la Sûreté du Québec. «Dès que nous avons su que l'incendie était confirmé, l'évacuation était notre priorité numéro 1», a confirmé le directeur du Service incendie, Pascal Rousseau, dimanche midi lors d'une conférence de presse à Trois-Pistoles.

Rapidement, les résidents ont tous été dirigés vers l'extérieur du bâtiment où ils ont été pris en charge. Des autobus ont notamment été demandés pour les tenir au chaud de façon temporaire, puis pour les transporter vers le centre hospitalier où ils ont été examinés par des équipes médicales. Heureusement, personne n'a été blessé.

Une fois l'évacuation complétée, les pompiers ont procédé au combat des flammes. Une partie du travail avait aussi déjà été effectué par les gicleurs présents à l'intérieur de la résidence. Le feu a été maitrisé complètement après 4 h du matin. «Dans le malheur qui est arrivé aujourd'hui, tout s'est très bien déroulé et on a eu une très bonne réponse des partenaires», a ajouté le chef pompiers.

La Sûreté du Québec est responsable du dossier et peu de détails sont actuellement disponible quant à la cause de l'incendie ou même l'intervention des pompiers. L'enquête suit son cours.

Davantage de détails suivront...