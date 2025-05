Deux jeunes hommes accusés de séquestration, d'extorsion et de voie de fait 

Les policiers de la Division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec, secteur Rimouski, ont procédé à l’arrestation de Noah Jalbert, un homme de 19 ans de Rivière-du-Loup, dans le cadre de l’opération policière menée le 13 mai dans un bloc à logements de la rue Témiscouata.

La SQ précise que l’individu a été interrogé en lien avec des actes de violence qui auraient été commis dans les derniers jours dans le secteur de Rivière-du-Loup. Il a comparu le jour même sous plusieurs chefs d’accusation : séquestration, extorsion et voie de fait.

«Les enquêtes tendent à démontrer que les actes de violence seraient liés aux violences armées» dans le milieu du crime organisé, a fait valoir la SQ, par communiqué de presse.

Noah Jalbert est demeuré détenu avant de revenir devant le tribunal, le 15 mai, pour la suite des procédures.

Rappelons qu’il était environ 8 h du matin, le mardi 13 mai, lorsque les policiers ont mené une opération policière planifiée sur la rue Témiscouata, non loin de l’intersection avec la rue Alexandre. Un important contingent d’agents de la paix avait alors été observé sur place, preuve que la Sûreté du Québec souhaitait compter sur une importante force de frappe.

Dans les heures suivantes, les policiers avaient confirmé l’arrestation d’un homme de 19 ans, mais peu de détails avaient été fournis. L’intervention était toujours en cours, avait alors assuré Frédéric Deshaies, porte-parole de la SQ au Bas-Saint-Laurent.

La SQ soutient aujourd’hui avoir saisi, lors de cette opération, environ 140 grammes de cocaïne, près de 2000 $ en argent et de l’équipement servant à la vente.

DE NOUVEAUX CHEFS

Dans le même communiqué, la Sûreté du Québec dévoile également que de nouveaux chefs d’accusation ont été ajoutés au dossier de Israël Fournier de Rivière-du-Loup, le jeune homme arrêté le 14 mai pour son implication dans une collision mortelle survenue le 31 janvier à L’Isle-Verte.

En plus des chefs d’accusation concernant l’accident qui a couté la vie à une femme de 27 ans, d’autres chefs ont été ajoutés à la suite d’actes de violence commis dans les derniers jours à Rivière-du-Loup. Il fait aussi face à des chefs de séquestration, d’extorsion et de voie de fait. Il est demeuré détenu à la suite de sa comparution et reviendra devant le tribunal le 10 juin.

La Sûreté du Québec indique qu’elle continuera d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi lutter activement contre la violence armée sur l’ensemble de son territoire.

Elle invite toute personne qui détient de l’information relative aux violences armées ou au trafic de stupéfiants à communiquer en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.