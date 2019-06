Six perquisitions et une dizaine d'arrestations dans la région

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé dans la matinée du 19 juin à six perquisitions et à une dizaine d'arrestations dans les MRC de Rivière-du-Loup et de Témiscouata dans le cadre du projet «Panais», qui vise à mettre fin aux activités de revente de stupéfiants par des individus situés dans plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent.

Les suspects devraient comparaître aujourd’hui au palais de justice de Rivière-du-Loup pour faire face à divers chefs d’accusation en matière de trafic et de possession de stupéfiants. Selon Claude Doiron de la Sûreté du Québec, les opérations se déroulent principalement à Rivière-du-Loup (deux perquisitions), Témiscouata-sur-le-Lac, Saint-Antonin, Saint-Louis-du-Ha! Ha! et La Pocatière.

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, en collaboration avec plusieurs postes MRC de l’Est-du-Québec, procède actuellement à une série d’arrestations et de perquisitions relativement à du trafic de stupéfiants.

La SQ confirme que cette opération s'inscrit dans la continuité des perquisitions effectuées la semaine dernière à Rivière-du-Loup sur la rue Landry, ainsi que dans un immeuble à logements de la rue Laval. «Ce sont des individus qui agissaient seuls sur leur territoire pour faire la revente de stupéfiants, il ne s'agit pas d'un réseau organisé», explique le sergent Claude Doiron. Les individus visés seraient pour la plupart connus du milieu policier et possèderaient des antécédents en semblable matière. Ils faisaient la revente notamment de cocaïne et de métamphétamine.

