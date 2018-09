VIDÉO | Retrouvé après avoir effectué un dépassement illégal

Les images d’un automobiliste qui effectue le dépassement d’un autobus scolaire dans un quartier résidentiel de Rivière-du-Loup, le 18 septembre, n’auront pas été filmées en vain. La Sûreté du Québec a confirmé avoir retrouvé et réprimandé le conducteur fautif.

Partagé sur les réseaux sociaux en avant-midi, le vidéo filmé sur la rue de Plateaux, vers 16 h 30 le 18 septembre, par un témoin avait fait grand bruit. En quelques heures seulement, il avait été partagé près de 300 fois et visionné à plus de 17 000 reprises.

Selon le porte-parole de la SQ, Claude Doiron, les policiers ont été avisés de l'infraction après la dénonciation d’un citoyen. L’enquête a suivi son cours et elle a finalement permis de localiser le conducteur en question qui s’est vu émettre un constat d’infraction de 200 $ d’amande plus les frais pour un total de 312 $ d’amende en plus de 3 points d’inaptitudes à son permis de conduire.

Vidéo : Facebook, Sébastien Pelletier