Simon Bérubé heureux du travail accompli 

Le candidat du Bloc québécois dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Simon Bérubé, a assuré avoir le sentiment du devoir accompli à la suite du dépouillement du vote, ce lundi 20 septembre. Malgré la défaite, il estime avoir mené une bonne campagne dans la circonscription.

Deuxième avec une récolte de 12 183 voix (26,1 %), terminant devant le libéral et ancien député François Lapointe, Simon Bérubé s’est réjoui d’avoir amené ses idées sur l’économie, l’innovation, l’environnement et la solidarité sociale dans les discussions.

«On a discuté de ces enjeux-là tout au long de la campagne […] En amenant de nouvelles idées pour notre région, ç’a fait en sorte qu’on a pu discuter des choses qui touchent vraiment les gens», a-t-il dit en marge d’une soirée électorale passée à La Baleine Endiablée de Rivière-Ouelle.

Le représentant bloquiste croit que la courte campagne électorale, «déclenchée en pleine canule alors que les gens ne voulaient pas nécessairement aller en élection», ne lui a peut-être pas permis de se faire connaître par une majorité de la population. Deux semaines avant le déclenchement des élections, il ne savait pas lui-même qu’il allait être sur les rangs. En 36 jours, le défi était de taille.

«Ça n’a pas été évident d’aller rejoindre la population et de les intéresser à ce qui se passait et aux enjeux qu’on voulait mettre de l’avant», a-t-il résumé. «Je suis content de la campagne que nous avons menée en équipe. Je veux aussi féliciter le député sortant qui est réélu, M. Généreux, de même que M. Lapointe et les autres candidats et candidates.»

Avant de se lancer en politique, le natif de Saint-Pacôme menait une carrière en relations internationales.