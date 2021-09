Élections Canada 2021: Bernard Généreux et Maxime Blanchette-Joncas réélus

Voir la galerie de photos

Suivez en temps réel les résultats des élections dans les circonscriptions de notre région à partir de 21 h 30 : Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup et celle de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques.

Cliquez sur le bouton «Rafraichir la page» de votre navigateur pour obtenir les plus récents résultats.

Dans Montmagny - L'Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup, le députant conservateur sortant, Bernard Généreux est réélu. À minuit, il menait avec 9 671 voix (50,8%) d'avance sur le bloquiste Simon Bérubé (26,2%) et François Lapointe (17%).

225 des 271 bureaux de scrutins ont été dépouillés.

«Je pense que ce soir les gens ont remercié ce travail-là que nous avons fait. J'en suis extrêmement heureux et reconnaissant envers la population qui a décidé de me réélire une quatrième fois», a lancé Bernard Généreux. Ce dernier a d'ailleurs a tenu à remercier son équipe. «La force d'un député, c'est la force de son équipe, a lancé l'heureux élu. On ne peut pas faire ça seul cette job-là, c'est impossible. C'est la combinaison de cette équipe-là qui fait la force et la résilience que nous avons.»

Bien que le PCC ait misé sur le Québec pour cette campagne, la vague conservatrice n'aura pas réussi à amasser la majorité de votes dans la province. «Je ne dirais pas que le message ne passe pas. Les aides que M. Trudeau a mises sur la table l'ont probablement beaucoup influencé. Évidemment, il a pris beaucoup d'argent, il n'y a jamais eu autant d'argent dans l'économie qu'en ce moment. Je ne dirai pas qu'il a acheté les élections, mais c'est certain que les gens ont beaucoup réfléchi par rapport à ça pour le vote», s'est questionné le député.

Le conservateur a augmenté sa majorité qui était de 4 728 voix en 2019. Au moment d'écrire ces lignes, Bernard Généreux devance Simon Bérubé du Bloc québécois par plus de 9 671 voix.

Dans Rimouski - Neigette - Témiscouata - Les Basques, le députant bloquiste sortant, Maxime Blanchette-Joncas est réélu. À minuit, il menait avec 8 893 voix d'avance (49,8%) sur la libérale Léonie Lajoie (23,7%), la conservatrice France Gagnon (12,7%) et le néodémocrate Sylvain Lajoie (6,7%).

178 des 249 bureaux de scrutins ont été dépouillés.

Au Canada, le Parti libéral du Canada mène dans 157 circonscriptions contre 120 pour le Parti conservateur du Canada, 27 pour le Nouveau parti démocratique, 32 pour le Bloc québécois et 2 pour le Parti vert.

Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup

Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques

VOTE PAR LA POSTE

Les électeurs des deux circonscriptions couvrant la région du KRTB n’ont pas été nombreux à exercer leur droit de vote par la poste alors qu'au moment d'écrire ces lignes Élections Canada a reçu 2 487 trousses de vote remplies pour les deux circonscriptions.

Dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Élections Canada a reçu 1 301 trousses de vote remplies. Pour Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Élections Canada a reçu 1 186 trousses de vote remplies.

Les votes par bulletin spécial seront comptés à partir du mardi 21 septembre. Le directeur de scrutin a ensuite une semaine pour valider les résultats et déclarer les résultats officiels.