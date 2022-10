Mathieu Rivest élu dans Côte-du-Sud 

Le camp musical de Saint-Alexandre devra se trouver un nouvelle direction. Mathieu Rivest, qui a occupé ce poste au cours des 26 dernières années, a gagné la confiance des électeurs de la circonscription de Côte-du-Sud sous le chapeau de la Coalition Avenir Québec (CAQ), ce lundi 3 octobre.

M. Rivest a accueilli ce nouveau défi avec beaucoup de fierté et d’humilité, une fois son élection confirmée, moins d’une heure après le début de la soirée électorale. Il a obtenu 16 116 votes (47,69 %), soit 8 206 votes de plus que son plus proche poursuivant, Frédéric Poulin du Parti conservateur du Québec (23,4 %). Le péquiste Michel Forget, le solidaire Guillaume Dufour et le libéral Sylvain Lemieux ont suivi dans l’ordre.

Malgré un lancement de campagne effectuée sur le tard, à la suite du désistement de la députée sortante de la CAQ Marie-Ève Proulx, Mathieu Rivest a réussi son pari de rentrer à l’Assemblée nationale. Il a mentionné qu’il s’engageait dès début de son mandat à travailler à la réalisation du Complexe culturel et sportif en santé durable à Montmagny et de mettre de l’énergie sur la question de l’éducation postsecondaire à La Pocatière.