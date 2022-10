Ce n’est qu’un début pour Félix Rioux

À la suite du dévoilement du suffrage des élections générales provinciales dans la circonscription Rivière-du-Loup - Témiscouata ce 3 octobre, Félix Rioux du Parti québécois s’est classé deuxième. Pour le jeune homme de 22 ans, ce début en politique a dépassé ses attentes et l’encourage à se présenter à nouveau dans quatre ans.

Le péquiste ne le cache pas, il se doutait que la Coalition Avenir Québec l’emporterait avec force. Son objectif était de terminer deuxième ou troisième avec un objectif de 15 % des voix. Présentement, 17, 6 % des voix citoyennes ont choisi M. Rioux. Selon lui, ce pourcentage prouve que les gens ont aimé sa campagne, mais aussi celle de son parti au national avec son chef Paul St-Pierre Plamondon élu dans Camille-Laurin.

«Oui je suis un candidat du Parti Québécois, mais avant tout je suis un candidat de la région et je pense que c’est ce que les gens ont surtout aimé», avance le jeune homme. Il croit que son authenticité ainsi que sa franchise ont amené un vent de fraicheur dans la région. Selon lui, il s’est démarqué par la proposition de mesures régionales adaptées sortant des sentiers battus.

Félix Rioux compte rester actif dans le monde politique et assurer une présence sur le terrain du comté dans les prochaines années. Il poursuivra notamment ses études à la maitrise en relations internationales, travaillera pour le Bloc Québécois, s’impliquera au sein du Parti Québécois ainsi que dans le comité national des jeunes du PQ. Le péquiste souhaite faire une différence, mais «surtout, ce que je veux faire, c’est travailler pour Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques et travailler pour la cause d’un Québec indépendant un jour».

«En région, les gens me l’ont dit : "Je reviens au bercail, je reviens au Parti Québécois parce que vous parlez des vraies choses et je me suis fait duper par la CAQ par rapport au fait qu’on parlait d’indépendance", car on l’a vu ce n’est pas un parti indépendantiste, mais fédéraliste», raconte le jeune homme. Il mentionne qu’en regardant le vote populaire, le parti a montré qu’il a sa place à l’Assemblée nationale et qu’il a des raisons d’être.

L’issue de l’élection éveille quand même des craintes chez le péquiste : «En ce moment au Québec, les régions ont beaucoup été délaissées dans les dernières années surtout notre circonscription. J’espère que notre région va bien être représentée à Québec. Ma peur c’est justement ça que les régions soient les grandes oubliées avec un gouvernement majoritaire comme ça». Avec la fragmentation de l’opposition entre les quatre autres parties principaux, Félix Rioux espère que son chef, ainsi que celui de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, s’épauleront sur les points communs de leurs partis. De cette manière, le péquiste croit que M. Legault n’aura pas le choix de concilier certaines choses ainsi que de changer son discours avec une opposition qui serait plus unie.

Accompagné de ses proches, de ses amis et de son équipe de campagne, Félix Rioux a célébré les résultats du vote au-delà de ses espérances à Saint-Jean-de-Dieu. Plaisir et sourires étaient au rendez-vous. Le péquiste se réjouit de cette première élection et espère être de la prochaine, si l’occasion se présente à lui.