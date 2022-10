«Ce n’est que partie remise» -Louise Moreault

Arrivée quatrième lors du comptage des votes dans la circonscription Rivière-du-Loup -Témiscouata, Louise Moreault du Parti conservateur du Québec (PCQ) se dit heureuse de sa campagne, mais espérait un autre sort pour le Québec.

«Je suis contente de la campagne que mon équipe et moi avons menée parce qu’on partait de vraiment pas grand-chose», mentionne la conservatrice. Elle se réjouit de sa position malgré les circonstances : budget serré, petite équipe.

Cependant, elle est insatisfaite des résultats observés partout dans la province : «Ça reste quand même le parti de la CAQ qui n’a rien fait pour la région dans les dernières années. Donc on espère, pour la population, qu’il va se faire quelque chose de bien».

Mme Moreault se dit déçue des débats auxquels elle a participé, trouvant que les sujets abordés par les journalistes n’étaient pas assez profonds. «On surfait toujours sur les mêmes thèmes, les mêmes sujets. Je trouve ça décevant. Je pense que je l’ai dit plusieurs fois, la population mérite mieux», indique-t-elle, alors que la conservatrice, à plusieurs reprises, ne pouvait même pas répondre aux questions des médias sur des enjeux régionaux et relayaient les lignes nationales de son parti.

Selon la conservatrice, la force de sa campagne électorale a été de se faire connaitre et d’être en contact avec les gens, en y travaillant trois jours par semaine. Elle avance avoir constaté sur le terrain une volonté de changement chez les gens, alors que la majorité a prononcé ce 3 octobre «Continuons!».

Entourée de ses proches et de ses partisans, Louise Moreault a visionné la soirée électorale au SuperBar de la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Une vingtaine de personnes étaient présentes et clamaient leur mécontentement au fur et à mesure que des députés caquistes étaient élus.

Certains montraient leur mépris envers les journalistes, sentiment que partageait Mme Moreault : «Je trouve que les médias vont extrêmement vite pour déterminer qui est le gagnant. Je trouve ça à la limite blessant pour les gens qui ont voté […] parce qu’on n’a pas le portrait complet». Rappelons qu’après seulement 10 minutes La Presse et Radio-Canada ont annoncé que la Coalition Avenir Québec formerait le prochain gouvernement et non seulement qu’il serait majoritaire.

D’après elle, les sondages des derniers jours qui annonçaient cette victoire de la CAQ ont découragé plusieurs personnes de voter. «C’est comme si tout était attribué d’avance […] On ne laisse même pas la place à la population de dire ce qu’elle veut et souhaite», affirme-t-elle. Elle croit aussi que nombreux électeurs se fient à ces sondages et votent pour le parti qui va gagner. Louise Moreault avance qu’ils faussent le jugement des personnes : «Si on veut amener une responsabilisation des gens d’aller voir ce qui se fait, de voir ce qui leur ressemblent je pense que ça commence par [arrêter ces sondages]».

La conservatrice a mentionné officiellement qu’elle restera en politique. Elle a annoncé officiellement qu’elle se représentera dans quatre ans et que ça ne fait que commencer.