Amélie Dionne élue dans Rivière-du-Loup - Témiscouata

Donnée grande favorite avant même le déclenchement des élections dans Rivière-du-Loup - Témiscouata, la candidate de la Coalition avenir Québec, Amélie Dionne, a été élue avec plus de 55 % des suffrages lundi soir. Ancienne attachée politique au sein du gouvernement Legault, Mme Dionne passe au premier plan de la politique québécoise.

Avec seulement 20 bureaux de vote sur 208, Amélie Dionne a été donnée gagnante alors qu'elle menait déjà avec 1 652 voix à 20 h 28. À 21 h 45 son avance était de plus de 8 814 voix.

C’est à l’Hôtel Universel, entourée de partisans, de bénévoles, mais aussi, et surtout de sa famille qu’Amélie Dionne a suivi les résultats de l’élection qui ont rapidement confirmé le retour de François Legault et de la CAQ au pouvoir avec une écrasante majorité des sièges à l’Assemblée nationale.

Amélie Dionne succède ainsi à Denis Tardif, élu en 2018 sous la bannière caquiste.

Plus de détails mardi sur infodimanche.com

CARRIÈRE

Amélie Dionne n'est pas ce qu'on peut qualifier de nouvelle venue en politique. Fille de l'ex-maire de Saint-Patrice, Jean-Guy Dionne, elle a été conseillère à la Ville de Rivière-du-Loup de 2009 à 2013. En mars 2012, elle a été nommée commissaire aux États généraux sur la souveraineté. Puis, en mai 2013, Mme Dionne a confirmé sa candidature à la mairie de Rivière-du-Loup. Elle s'était inclinée par 836 voix face à Gaétan Gamache.

En 2018, Amélie Dionne s'est jointe à l'équipe de Denis Tardif avant de migrer dans l'équipe de Marie-Eve Proulx qui était alors ministre. Lorsque cette dernière a perdu son titre de ministre, la Louperivoise a rejoint l'équipe de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Elle est aussi la soeur de Manuel Dionne, directeur des relations médias du premier ministre François Legault et de Anne-Marie Dionne qui a été conseillère municipale de Saint-Antonin de 2009 à 2013.

Sur le plan professionnel, Amélie Dionne a été coordonnatrice en communications/marketing chez Premier Tech, blogueuse et animatrice à MAtv, associée chez Amalgam-e.com, propriétaire d'Événements VIP et propriétaire du Salon de l'Habitation et du plein air de Rivière-du-Loup.